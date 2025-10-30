Жителя Нижнего Тагила, который вернулся с войны, приговорили к пожизненному сроку за изнасилование и убийство 11-летней девочки

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 41-летнего жителя Нижнего Тагила Владимира Александрова, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки, а также в изнасиловании и незаконном лишении свободы 20-летней девушки, сообщает «Медиазона».

Отбывать срок Александров будет в колонии особого режима. Также суд взыскал с него восемь миллионов рублей в пользу отца погибшей девочки.

По версии следствия, в начале августа 2024 года Александров, будучи пьяным, заманил к себе в комнату, в которой он жил, девушку. Он изнасиловал ее, а затем в течение четырех часов не выпускал из комнаты.

30 августа Александров совершил такое же преступление в отношении 11-летней девочки Насти Якиной, жившей по соседству, которую он уговорил зайти к нему в гости. Он изнасиловал школьницу, а затем, чтобы скрыть следы преступления, привел ее ко входу в подвал дома, столкнул вниз, и, спрыгнув вслед за ней, задушил ее. Девочку искали несколько дней.

Александрова задержали в начале сентября того же года в Москве. Местное издание E1 называло его участником войны и писало, что он уже был судим по статьям об изнасиловании и о насильственных действиях сексуального характера. По информации издания, из Москвы Александров хотел улететь в Чечню, чтобы там подписать новый контракт.