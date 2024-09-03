В Москве задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле. По данным E1, он сидел за изнасилование и недавно вернулся с войны

В Москве задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки из Нижнего Тагила, которая пропала 31 августа, сообщила спикер МВД Ирина Волк.

Об исчезновении 11-летней Насти, как пишет екатеринбургский портал E1, сообщил ее отец. Незадолго до исчезновения у девочки умерла от онкологического заболевания мать, и отец остался с ней один. Спустя четыре дня поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил, что поиски девочки остановлены, она найдена мертвой.

Тело девочки нашли в подвале дома, где она жила. В ее убийстве заподозрили жителя этого же дома, 40-летнего Владимира, снимавшего квартиру в соседнем подъезде (в посте спикера МВД его имя не упоминается).

По данным E1, задержанный уже был судим. В 2020 году Дзержинский суд Нижнего Тагила вынес ему приговор по статьям об изнасиловании и о насильственных действиях сексуального характера (131 и 132 УК). Какой срок был назначен судом — не уточняется. На сайте суда за 2020 год можно найти только одно дело по этим двум статьям, информация в нем скрыта.

Издание E1 утверждает, что после этого Владимир отправился воевать и называет его «участником ». В каком статусе он там был и когда вернулся — не уточняется. Как пишет E1, он подписал контракт на службу и получил помилование. По словам отца девочки, с которым поговорили журналисты, Владимир, вернувшись с фронта, снова собирался на войну. По предварительной информации, как пишет E1, из Москвы Владимир пытался улететь в Чечню, чтобы там подписать новый контракт.

После задержания, как сообщила Ирина Волк, подозреваемого доставили обратно в Свердловскую область для проведения следственных действий. Других подробностей относительно дела и личности фигуранта спикер МВД не привела.