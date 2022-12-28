Студента Тимура Бекмансурова, совершившего массовое убийство в Пермском университете, приговорили к пожизненному заключению

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Пермский краевой суд приговорил к пожизненному заключению Тимура Бекмансурова, обвиняемого в совершении массового убийства в Пермском университете.

Как установил суд, в сентябре 2021 года Бекмансуров открыл стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, в котором он учился. В результате погибли шесть человек, еще более 40 пострадали. Бекмансуров при задержании был ранен, позже ему ампутировали ногу.

Пожизненный срок для обвиняемого запросила прокуратура. Сам Бекмансуров, выступая с последним словом, заявил, что раскаивается в содеянном, пообещал возмещать ущерб жертвам из своей пенсии по инвалидности (к нему заявили иски более чем на 18 миллионов рублей) и попросил не назначать ему максимальное наказание.