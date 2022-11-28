Прокурор запросил пожизненный срок для студента, совершившего массовое убийство в Пермском университете
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Государственный обвинитель на заседании Пермского краевого суда попросил приговорить к пожизненному заключению Тимура Бекмансурова, обвиняемого по делу о массовом убийстве в Пермском университете, пишет Properm.ru.
Прокурор попросил суд, чтобы первые пять лет пожизненного срока Бекмансуров провел в тюрьме, а затем находился в колонии особого режима.
По версии обвинения, 20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров открыл стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, в котором он учился. В результате случившегося погибли шесть человек, более 20 получили ранения. Бекмансурова при задержании ранили, позже ему ампутировали ногу.