Вооруженный студент напал на Пермский госуниверситет. Погибли шесть человек, больше 20 пострадали

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Кадр из видео очевидцев

Утром 20 сентября вооруженный человек напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет. Около 11 утра (9 утра по Москве) преступник в военной форме открыл стрельбу в кампусе, после чего зашел в восьмой корпус вуза. Стрелок произвел не менее 30 выстрелов, предположительно, из гладкоствольного ружья Huglu 12 калибра, которое легально купил в мае. В вузе отменили все занятия.

Из-за случившегося студенты выпрыгивали из окон. Многие забаррикадировались в аудиториях. При этом, по словам студентов, как минимум один преподаватель после начала стрельбы отказался прерывать занятие и баррикадировать вход и сказал, что будет проверять материалы этой лекции. Имя преподавателя не сообщается.

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Вооруженный студент напал на Пермский госуниверситет Meduza

В результате стрельбы погибли шесть человек, сообщили Следственный комитет и пресс-служба Минздрава России, отметив, что это уточненные данные. Первоначально сообщалось, что погибли пять человек и еще шестеро пострадали, потом поступала информация о восьми погибших. Пострадали 28 человек, из них 19 получили огнестрельные ранения. По неподтвержденной информации, ранения среди прочих получили охранники университета, сообщается об одном убитом охраннике. Семерых пострадавших госпитализировали: один из них в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

На фото изображен контрольно-пропускной пункт университета со стороны улицы Данщина

Напавшего на вуз задержали, сообщил Следственный комитет. Первоначально сообщалось, что его убили, но эта информация не подтвердилась. При задержании стрелок оказал вооруженное сопротивление и получил ранение. В МВД уточнили, что первым на место прибыл экипаж ДПС: когда преступник заметил полицейского, тот произвел в него несколько выстрелов, ответным огнем инспектор ранил его, после чего оказал первую помощь.

Вуз сообщил во «ВКонтакте», что стрелка убили, но затем это сообщение пропало из паблика университета. По информации 59.ru, стрелок получил ранения живота и конечностей и сейчас находится в реанимации.

Стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров, пишут «112» и Baza. По данным СК, стрельбу устроил студент вуза. Mash пишет, что он учился на юридическом факультете вуза по специальности «Судебная экспертиза». Перед стрельбой Бекмансуров оставил во «ВКонтакте» пост, в котором попросил не считать его действия терактом и заявил, что не состоит в экстремистских организациях. В его записке есть такие слова: «Я ненавижу себя, но я хочу причинить боль всем, кто встанет на моем пути». «ВКонтакте» удалила эту запись.

Охраной зданий университета занимается компания «Арсенал-Регион», которую ранее привлекали к ответственности за работу без лицензии, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить». В начале этого года университет заключил с фирмой договор об охране в январе-феврале, но, как сказали журналистам в самой компании, она продолжает охранять вуз. В 2019 году компании вынесли предупреждение за работу без лицензии.

В «Арсенал-Регион» утверждают, что охранники после атаки вызвали экстренные службы, но там никто не брал трубки. Во время атаки нажали три тревожных кнопки: две в 11:31 и одну в 11:43 по местному времени (09:31 и 09:43 по московскому времени). Как говорят очевидцы, во время стрельбы 20 сентября в университете не сработала тревога, а по местному радио не сделали никаких объявлений.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более человек. В вуз выехал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Пермь вылетают министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Генпрокурор РФ Игорь Краснов направил своего заместителя Николая Шишкина в Пермь для координации работы всех правоохранительных органов. В Пермском крае 21 сентября объявили днем траура по погибшим.

Александр Бакланов