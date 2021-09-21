Две подруги. Известный врач. Выпускница, приехавшая забрать диплом Что известно о погибших при стрельбе в Пермском университете

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EPA / Scanpix / LETA

20 сентября 18-летний студент Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Тимур Бекмансуров открыл стрельбу на территории вуза. Его задержали инспекторы ДПС, которые работали неподалеку и узнали о стрельбе от очевидцев. До задержания Бекмансуров успел убить шестерых человек и ранить еще более 20. Вот что журналистам удалось узнать о погибших.

Маргарита Энгаус, 66 лет

Министерство здравоохранения Пермского края

Была известным в регионе врачом-эндоскопистом с 43-летним стажем. Она работала в Клинической больнице Свердловского района Перми. Полгода назад Маргарита Геннадьевна вышла на пенсию. В день стрельбы она пришла в ПГНИУ с внуком на экскурсию — 30 второклассников привели в ботанический сад и музей Пермского госуниверситета. Маргарита Геннадьевна сопровождала школьников вместе с учителем.

«Я с ней проработала больше 25 лет. Маргарита Геннадьевна — прекрасный человек, отзывчивый, добрый, неконфликтный. Всегда шла на помощь людям. Она очень любила двух своих детей и внучку. У нее чудесная медицинская семья: и сын, и муж — врачи. Этим летом Маргарита Геннадьевна ушла из больницы, чтобы ухаживать за больной матерью и заниматься внучкой. Не сомневаюсь, что она сама вызвалась помочь учителю и пойти с детьми в ботанический сад», — рассказала «Комсомольской правде» заведующая отделением № 3 Клинической больницы Свердловского района Светлана Журавлева.

Ярослав Арамелев, 19 лет

Страница Ярослова Арамелева во «ВКонтакте»

Был студентом второго курса физического факультета ПГНИУ. Он окончил музыкальную школу по классу скрипки, занимался спортивной аэробикой, увлекался робототехникой, принимал участие в технических конкурсах и хотел работать в IT-сфере. «Он мечтал создать робота по уборке с крыш наледи и сосулек. Даже успел собрать его прототип, хоть это был и учебный проект…», — сообщил «Московскому комсомольцу» бывший учитель Ярослава по математике и информатике Алексей Терехин.

По словам бывшего классного руководителя молодого человека Аллы Буяновой, Ярослав рос в многодетной семье. У него были брат-девятиклассник и сестра-первоклассница. В начале сентября Ярослав с родителями пришел на линейку младшей сестры. «Я сейчас просто плачу. Боже мой, до последнего думала, что не он. Не понимаю, почему такое должно было с ним случиться. Как вообще такое допустимо», — поделилась Буянова с «Комсомольской правдой».

Ксения Самченко и Екатерина Шакирова, 18 и 19 лет

Страница Ксении Самченко в Instagram Страница Екатерины Шакировой во «ВКонтакте»

Были студентками второго географического факультета ПГНИУ (направление «Гидрометеорология») и подругами. Ксения родом из небольшого городка в Пермском крае. Во время пандемии она приезжала к Екатерине, которая жила в Перми, ночевать. Ксения была в семье единственным ребенком. Ее мать парикмахер. Недавно она и отчим Ксении сняли в Перми жилье, чтобы девушке было удобнее добираться до университета.

Отец Екатерины работает механиком, мать — бухгалтером. У них есть еще младшая дочь. Узнав о стрельбе в ПГНИУ, супруги попытались дозвониться до дочери и поехали к университету. Отец Екатерины Радомир Валентинович рассказал «Московскому комсомольцу», что его дочь вместе с Ксенией после второй пары пошли в буфет и по пути наткнулись на стрелка.

«Сидели бы они в классе, то все было бы хорошо… Остальные однокурсники заперлись. С ними все хорошо, их позже отпустили. Мы держимся, как можем. Младшая дочка у нас есть еще, пятиклассница. Вчера все вместе поревели, сегодня немного спокойнее. Младшую дочку в школу не отправили. До конца недели дома попридержим», — рассказал отец.

Анна Айгельдина, 26 лет

Страница Анны Айгельдиной во «ВКонтакте»

Родилась и жила в небольшом городе Камбарка в Удмуртии, который расположен примерно в 300 километрах от Перми. Отец электрогазосварщик, мать — экономист. В семье есть 12-летний сын. Анна в этом году окончила магистратуру химического факультета ПГНИУ, после чего устроилась химиком на одно из предприятий в Камбарке. В день стрельбы она приехала в университет за дипломом: обучение было дистанционным, поэтому девушка не забрала диплом раньше.

«В воскресенье Аня с женихом отправилась в Пермь. В понедельник должна была в университете забрать диплом и выехать домой. Жених ждал на улице, когда Аня вошла в корпус. Он не пострадал» — рассказал «Московскому комсомольцу» отец погибшей Александр, который с супругой Оксаной приехал в Пермь на опознание дочери.

Александра Мохова, 20 лет

Страница Александры Моховой во «ВКонтакте»

Училась на четвертом курсе механико-математического факультета ПГНИУ (направление «Прикладная математика и информатика») и занималась легкой атлетикой. Друзья и знакомые Александры описали ее как яркую, позитивную девушку, с которой можно было поговорить по душам. «Она очень хорошо училась в школе, я был уверен, что у нее будет блестящее будущее. Все учителя были ею довольны. Особенно хорошо знала математику. Насколько я знаю, она хотела стать учителем», — рассказал один из них «Московскому комсомольцу».

Один из друзей Александры узнал о ее гибели от журналистов «Московского комсомольца» — и был шокирован этой новостью: «Это же неправда, что она умерла? Скажите, это же неправда? Мы много лет дружили. Но последние несколько месяцев не виделись. Когда мы виделись в последний раз, у нее был парень. Она была всегда позитивной и доброй. Старалась помочь всем людям, чем могла. Я не могу больше говорить, мне тяжело. Не могу поверить, что ее нет…»

Ольга Корелина