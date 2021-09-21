Во время массового убийства в Пермском госуниверситете преподаватель отказался прервать лекцию. Он заявил, что не хотел сеять панику

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Студенты ПГНИУ рядом с университетом. 21 сентября 2021 года Наталья Колесникова / AFP / Scanpix / LETA

20 сентября во время вооруженного нападения на Пермский государственный научно-исследовательский университет (ПГНИУ) преподаватель русского языка и литературы Олег Сыромятников отказался прервать свое занятие, несмотря на стрельбу, пишет 59.ru.

В момент нападения Сыромятников читал лекцию по истории русской литературы в корпусе № 8 университета, где произошла стрельба. Судя по выдержкам из аудиозаписи лекции, которую опубликовало издание, преподаватель и студенты узнали о человеке с оружием, когда в аудиторию зашла мать одной из студенток и предупредила о стрельбе. Женщина предложила закрыть дверь, преподаватель ответил «Закрывайте», после чего продолжил занятие.

Затем на записи слышны звуки выстрелов, сигнализации и полицейской сирены. Студенты предложили преподавателю выключить свет, тот согласился. Когда они предложили забаррикадировать вход партами, тот отказался: «Нет, ну давайте серьезно. Это ведь учеба». После чего переспросил у матери одной из студенток, закрыла ли та дверь. Еще на одной записи слышно, как Сыромятников переговорил с деканом, который предложил «сидеть в аудитории и ждать какого-то сигнала». Преподаватель сказал студентам, что декан дал указание продолжать работать.

Студенты ПГНИУ выпрыгивают из окон во время вооруженного нападения на университет Скриншот из видео очевидцев

Когда несколько студентов начали перешептываться, преподаватель сделал им замечание и отметил, что спросит у них пройденный материал. «Нам пару эту никто не вернет. Ну и самоподготовка, готовьтесь сами. Не хотите учиться — не учитесь, я вас заставить не могу здесь насильно. Конечно, лучше бы кто-то с автоматом зашел и заставил — это было бы прикольно», — сказал Сыромятников (цитата по 59.ru; в аудиозаписи, опубликованной изданием, этот момент отсутствует).

Когда спустя некоторое время в аудиторию постучали, преподаватель продолжил читать лекцию шепотом. За дверью оказались полицейский и один из преподавателей вуза. Сыромятников попытался продолжить занятие, но людей стали эвакуировать.

В конце записи некая женщина говорит: «Форс-мажоры всегда бывают, самое главное, что все живы». В ответ преподаватель заявляет: «Дак и так бы были живы без всякой паники, сидели бы на паре».

Олег Сыромятников Страница Олега Сыромятникова во «Вконтакте»

Студенты раскритиковали действия преподавателя из-за того, что он «никак не отреагировал на сообщение» о стрельбе. «Возможно, тот факт, что он продолжал вести лекцию, должен был нас успокоить, но мне было бы спокойнее, если бы я могла просто спрятаться под парту и не думать, что материал, который он нам говорит, надо записывать, ведь „учеба в любом случае важнее“», — сказала одна из учащихся студенческому изданию «Ё-Медиа».

Сыромятников заявил 59.ru, что продолжал лекцию, потому что не хотел, чтобы началась паника. «Я сразу позвонил декану, своему руководству. Декан мне сказал, чтобы я продолжал занятие. Тем более, пока информация не была официальной. Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию. Металлическую дверь аудитории я закрыл сразу изнутри. Ее невозможно пробить выстрелом. Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника?» — рассказал преподаватель. Он отметил, что ему «было смешно наблюдать, как студенты, сидя на полу под партой, пытаются писать конспект».

В ПГНИУ, комментируя РБК действия преподавателя, обратили внимание на то, что он закрыл аудиторию изнутри. «Продолжение лекции — это тоже важно, важно продолжить какое-то рутинное действие, чтобы не подвергаться панике… Конечно, стресс испытывали не только студенты, но и преподаватели, но самое главное, что он заперся», — сказали в вузе.

Как сообщается на сайте Пермского госуниверситета, Олег Сыромятников — доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики и кафедры русской литературы. Он работает по специальности больше 20 лет. Среди его научных интересов — творчество Достоевского и теология.

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Александр Бакланов Фото на обложке: Скриншот из видео очевидцев, 20 сентября 2021