Во время массового убийства в Пермском госуниверситете преподаватель отказался прервать лекцию. Он заявил, что не хотел сеять панику
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20 сентября во время вооруженного нападения на Пермский государственный научно-исследовательский университет (ПГНИУ) преподаватель русского языка и литературы Олег Сыромятников отказался прервать свое занятие, несмотря на стрельбу, пишет 59.ru.
В момент нападения Сыромятников читал лекцию по истории русской литературы в корпусе № 8 университета, где произошла стрельба. Судя по выдержкам из аудиозаписи лекции, которую опубликовало издание, преподаватель и студенты узнали о человеке с оружием, когда в аудиторию зашла мать одной из студенток и предупредила о стрельбе. Женщина предложила закрыть дверь, преподаватель ответил «Закрывайте», после чего продолжил занятие.
Затем на записи слышны звуки выстрелов, сигнализации и полицейской сирены. Студенты предложили преподавателю выключить свет, тот согласился. Когда они предложили забаррикадировать вход партами, тот отказался: «Нет, ну давайте серьезно. Это ведь учеба». После чего переспросил у матери одной из студенток, закрыла ли та дверь. Еще на одной записи слышно, как Сыромятников переговорил с деканом, который предложил «сидеть в аудитории и ждать какого-то сигнала». Преподаватель сказал студентам, что декан дал указание продолжать работать.
Когда несколько студентов начали перешептываться, преподаватель сделал им замечание и отметил, что спросит у них пройденный материал. «Нам пару эту никто не вернет. Ну и самоподготовка, готовьтесь сами. Не хотите учиться — не учитесь, я вас заставить не могу здесь насильно. Конечно, лучше бы кто-то с автоматом зашел и заставил — это было бы прикольно», — сказал Сыромятников (цитата по 59.ru; в аудиозаписи, опубликованной изданием, этот момент отсутствует).
Когда спустя некоторое время в аудиторию постучали, преподаватель продолжил читать лекцию шепотом. За дверью оказались полицейский и один из преподавателей вуза. Сыромятников попытался продолжить занятие, но людей стали эвакуировать.
В конце записи некая женщина говорит: «Форс-мажоры всегда бывают, самое главное, что все живы». В ответ преподаватель заявляет: «Дак и так бы были живы без всякой паники, сидели бы на паре».
Студенты раскритиковали действия преподавателя из-за того, что он «никак не отреагировал на сообщение» о стрельбе. «Возможно, тот факт, что он продолжал вести лекцию, должен был нас успокоить, но мне было бы спокойнее, если бы я могла просто спрятаться под парту и не думать, что материал, который он нам говорит, надо записывать, ведь „учеба в любом случае важнее“», — сказала одна из учащихся студенческому изданию «Ё-Медиа».
Сыромятников заявил 59.ru, что продолжал лекцию, потому что не хотел, чтобы началась паника. «Я сразу позвонил декану, своему руководству. Декан мне сказал, чтобы я продолжал занятие. Тем более, пока информация не была официальной. Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию. Металлическую дверь аудитории я закрыл сразу изнутри. Ее невозможно пробить выстрелом. Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника?» — рассказал преподаватель. Он отметил, что ему «было смешно наблюдать, как студенты, сидя на полу под партой, пытаются писать конспект».
В ПГНИУ, комментируя РБК действия преподавателя, обратили внимание на то, что он закрыл аудиторию изнутри. «Продолжение лекции — это тоже важно, важно продолжить какое-то рутинное действие, чтобы не подвергаться панике… Конечно, стресс испытывали не только студенты, но и преподаватели, но самое главное, что он заперся», — сказали в вузе.
Как сообщается на сайте Пермского госуниверситета, Олег Сыромятников — доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики и кафедры русской литературы. Он работает по специальности больше 20 лет. Среди его научных интересов — творчество Достоевского и теология.
Фото на обложке: Скриншот из видео очевидцев, 20 сентября 2021