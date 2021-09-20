Опубликованы имена погибших при стрельбе в Перми. Им было от 18 до 66 лет

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Министерство безопасности Пермского края опубликовало список погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

Энгаус Маргарита Геннадиевна — 66 лет;

Арамелев Ярослав Алексеевич — 19 лет;

Самченко Ксения Павловна — 18 лет;

Шакирова Екатерина Родомировна — 19 лет;

Айгельдина Анна Александровна — 26 лет;

Мохова Александра Юрьевна — 20 лет.

Помимо шести погибших, в результате стрельбы ранения получили 28 человек, 20 из них были госпитализированы. Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Семьям погибших власти пообещали выплатить по миллиону рублей, пострадавшим — по 500 тысяч. Такие же суммы дополнительно выплатит университет.

Стрельбу в ПГНИУ утром 20 сентября открыл 18-летний Тимур Бекмансуров, учащийся в вузе. Его задержали сотрудники оказавшегося неподалеку экипажа ДПС. При задержании Бексамбуров выстрелил в полицейского и был ранен ответным огнем, преступника госпитализировали.

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