Суд в Татарстане приговорил к пожизненному сроку «поволжского маньяка» Радика Тагирова. Его обвинили в убийстве 31 пожилой женщины

Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному сроку жителя Казани Радика Тагирова по делу об убийстве 31 пожилой женщины, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

По решению суда, первые 10 лет Тагиров проведет в тюрьме, а оставшийся срок наказания — в исправительной колонии особого режима. Подсудимого признали виновным в совершении 31 убийства, трех покушений на убийство и 33 разбойных нападений на пожилых женщин.

По версии обвинения, преступления были совершены с марта 2011 по октябрь 2012 года в 15 городах России, в том числе в Казани, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, Самаре и Москве. Жертвами стали 34 женщины. Следствие утверждает, что Тагиров проникал в квартиры одиноких пожилых женщин, представившись работником коммунальной службы, бил и душил потерпевших, а затем похищал из квартир деньги.

Во время суда Тагиров не признал вину ни по одному преступлению. Среди прочего он утверждал, что никогда не был в городах, где были совершены убийства. При этом Следственный комитет РФ утверждает, что в ходе допросов Тагиров дал признательные показания. Адвокат Марат Аширов заявил, что его подзащитный признал вину в ходе следствия из-за давления сотрудников правоохранительных органов.

Тагирова задержали в 2020 году. К тому моменту убийства и нападения на пожилых женщин, приписываемые «поволжскому маньяку» оставались нераскрытыми почти 10 лет.

Подробности дела

В Татарстане задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин «Поволжский маньяк» был в розыске почти 10 лет. На допросе он дал признательные показания

Подробности дела

В Татарстане задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин «Поволжский маньяк» был в розыске почти 10 лет. На допросе он дал признательные показания