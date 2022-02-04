Фигурант дела о взрывах в московском метро 2010 года получил пожизненный срок

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Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы фигуранта дела о терактах в московском метро в 2010 году Магомеда Нурова. Об этом сообщает «Интерфакс».

О пожизненном сроке ранее просило гособвинение.

Согласно приговору, Нуров будет отбывать наказание в колонии особого режима. Его признали виновным в участии в преступном сообществе и банде, совершении террористических актов, незаконном изготовлении взрывных устройств.

Суд также удовлетворил гражданский иск московского метрополитена более чем на 17 миллионов рублей. Иски пострадавших оставили без рассмотрения.

Следственный комитет считает, что Нуров был связным при подготовке терактов в московском метро. По версии следствия, он неоднократно подвозил на своей машине других фигурантов дела на встречи, где планировались теракты, а также укрывал от правоохранительных органов участника терактов. Во время следствия Нуров полностью признал вину.

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Террористки-смертницы взорвали две бомбы на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии московского метро в утренний час пик 29 марта 2010 года. В результате терактов погибли 39 человек, еще более 100 получили ранения.

Магомеда Нурова задержали в Дагестане в 2019 году. В ФСБ заявили, что он — член «бандгруппы Вагабова». Сам Магомедали Вагабов, которого считали непосредственным организатором теракта, был убит в августе 2010 года во время спецоперации ФСБ в Дагестане.