«Балтику» купили на деньги компании друга Путина Геннадия Тимченко. Эта же фирма платит зарплаты учителям предполагаемых сыновей президента и Алины Кабаевой, утверждается в расследовании ФБК

Покупку российской пивоваренной компании «Балтика» у датского холдинга Carlsberg Group за 34 миллиарда рублей оплатила компания «Эна Инвест», учредитель и владелец которой — миллиардер и друг Владимира Путина Геннадий Тимченко. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

В декабре 2024 года Carlsberg Group объявила, что договорилась о продаже акций «Балтики» структуре, которой владеют два топ-менеджера пивоваренной компании. Тогда же стало известно, что «Балтика» перешла в собственность ООО «ВГ Инвест» (98,65%).

ФБК, изучив «банковские проводки фирм, связанных с этой сделкой», утверждает, что «ВГ Инвест» создали в августе 2024 года и с тех пор компания никаких действий не предпринимала. Но 3 декабря того же года — в день объявления о продаже «Балтики» — на счет компании пришли 34 миллиарда рублей в качестве кредита, выданного Россельхозбанком. В тот же день «ВГ Инвест» перевела эти деньги в иностранный банк для оплаты покупки «Балтики». 25 декабря на счет «ВГ Инвест» поступили 34 миллиарда рублей от АО «Новая система», которые затем «ВГ Инвест» перевел Россельхозбанку в качестве выплаты по кредиту.

Как выяснил ФБК, «Новая система» зарегистрирована в Санкт-Петербурге, в ней работает один человек, никакого бизнеса компания не ведет. Согласно банковским выпискам, за две минуты до того, как «Новая система» отправила 34 миллиарда рублей «ВГ Инвесту», она получила эту же сумму в виде беспроцентного займа от другой петербургской фирмы — «Эна Инвест».

«Эна Инвест» на 100% принадлежит Геннадию Тимченко. О том, что Тимченко создал эту компанию, сообщалось еще в 2017 году. В ФБК пришли к выводу, что Тимченко «оплатил покупку» «Балтики».

ФБК называет «Эна Инвест» «путинским общаком», из которого «оплачиваются в том числе личные нужды Владимира Путина и его ближайших родственников». В частности, в 2023 году компания перевела 500 миллионов рублей в фонд Алины Кабаевой, которую, по слухам, связывают близкие отношения с Путиным и которую называют матерью его младших детей. В 2023 году «Эна Инвест» выделила 450 миллионов рублей компании «Мой медицинский центр» (ММЦ), владельцев которой связывали со старшей дочерью президента России Марией Воронцовой.

В расследовании ФБК также говорится, что в «Эна Инвест» работают два человека — боснийка София Божич и немка Ирен Энс. Они преподавательницы немецкого языка, ФБК называет их «личными учительницами» предполагаемых сыновей Путина и Кабаевой.

Расследователи пишут, что Божич и Энс регулярно ездят на поезде на станции Угловка и Окуловка — ближайшие железнодорожные пункты к президентской резиденции на Валдае. Божич до недавнего времени была устроена в фирму двоюродной сестры Кабаевой Олеси Фединой, а авиабилеты для Энс покупает другая сестра бывшей гимнастки Екатерина Головачева, утверждается в расследовании. С лета Божич и Энс получают зарплату в «Эна Инвест» — по 2,9 миллиона рублей в месяц.

После начала полномасштабной войны в Украине холдинг Carlsberg Group, которому в том числе принадлежала пивоваренная компания «Балтика», объявил, что продаст активы в России и покинет российский рынок». В июне 2023 года Carlsberg Group сообщила, что подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса.

Однако уже в следующем месяце Владимир Путин подписал указ, по которому доли иностранных акционеров пивоваренной компании «Балтика» передаются «во временное управление Росимуществу», то есть компания была фактически национализирована. Руководить российской компанией назначили Таймураза Боллоева, возглавлявшего «Балтику» в 1991 — 2004 годах. Гендиректор Carlsberg утверждал, что российские власти «украли» их бизнес в России. Кроме того, после этого были задержаны двое топ-менеджеров «Балтики» по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

2 декабря 2024 года Путин подписал указ, согласно которому бывшие активы датской Carlsberg Group в России вывели из-под временного государственного управления. На следующий день Carlsberg Group объявил, что договорился о продаже акций «Балтики» структуре, которой владеют два топ-менеджера пивоваренной компании.

