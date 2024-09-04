Центр «Досье» утверждает, что предполагаемых сыновей Путина и Кабаевой зовут Иван и Владимир. По словам источника, они живут в изоляции в резиденции на Валдае

Центр «Досье», основанный политиком Михаилом Ходорковским, выпустил материал, в котором названы имена двух предполагаемых сыновей Владимира Путина и олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. По информации издания, их зовут Иван и Владимир. «Досье» указывает, что Иван родился в 2015 году, а Владимир — в 2019-м.

В статье говорится, что ее авторы получили эту информацию от одного источника из обслуживающего персонала, работающего в президентских резиденциях. Собеседник издания живет в резиденциях и часто видит предполагаемых сыновей президента, утверждается в публикации. Журналисты отмечают, что проверили биографию источника и убедились, что он «действительно работает в семье Путина»; детали его рассказа удалось верифицировать с помощью публикаций в соцсетях, банковских выписок и данных из государственных баз.

По данным «Досье», Иван и Владимир живут в основном в президентской резиденции на Валдае, они не посещают школы и детские сады, с ними находятся рядом гувернеры, няни и тренеры. Предполагаемые сыновья Путина живут в главном доме вместе с родителями, гувернеры и тренеры — в отдельных зданиях. У детей есть свои машины с водителями, учителя и прислуга передвигаются на других автомобилях. «Досье» утверждает, что иногда в резиденции появляются другие дети — чаще всего друзей Кабаевой. В материале говорится, что по вечерам Путин играет со старшим сыном в хоккей — для этого на Валдае построили хоккейную площадку.

Журналисты обнаружили на сайте агентства English Nanny, которое подбирает персонал для обеспеченных семей из России, объявление, в котором говорится о наборе работников в «президентскую семью». В начале 2024 года туда искали учителей английского языка с проживанием для двух мальчиков четырех и восьми лет, что соответствует возрасту предполагаемых сыновей Путина. Согласно объявлению, предлагаемая зарплата — 7700 евро в месяц. В нем отмечается, что предпочтение отдается кандидатам с паспортом ЮАР (эта страна «воспринимается [Москвой] как дружественная», говорится в тексте «Досье»), а покидать территорию, где живет семья, запрещено. Собеседование с кандидатом проводит ассистент семьи, говорит источник «Досье».

В расследовании утверждается, что учителей регистрируют через «Мой медицинский центр» (ММЦ) — сеть частных клиник, в которых лечили наемников ЧВК Вагнера и знакомых Путина. Через клинику оформлены только иностранные гувернеры, граждане РФ получают зарплату в других компаниях. Формально они заключали контракты на услуги переводчика, но получали значительно больше — от 330 тысяч рублей до 1,2 миллиона рублей. «Досье» называет имя одной из учительниц — это гражданка Боснии и Герцеговины София Божич, которая преподает немецкий. В семье Путина она работает как минимум четыре года. По словам источника «Досье», в начале 2024-го персонал обсуждал, что Ивана отправят в сочинский лицей «Сириус», но пока этого не произошло.

Собеседник издания утверждает, что учителя и тренеры в основном общаются с помощниками семьи. Гувернеры получают сообщения от Олеси Фединой, которая выдает себя за мать Ивана и Владимира. Она же лично знакомится с новыми сотрудниками. «Досье» пишет, что на самом деле это двоюродная сестра Кабаевой.

Георгий Албуров из ФБК написал, что его расследование полностью подтверждает информацию журналистов центра «Досье».

Весной 2022 года швейцарская газета SonntagsZeitung писала, что Кабаева в 2015-м и 2019-м родила двух мальчиков, отец которых — Владимир Путин. Газета ссылалась на знакомого врача, принимавшего роды оба раза.

Издание «Проект» сообщало, что Кабаева через подставных лиц владеет недвижимостью на сумму около 120 миллионов долларов, в том числе — деревянным домом на территории резиденции Путина на Валдае. По информации издания, в доме Кабаевой постоянно проводят время ее дети. У бывшей гимнастки есть пять помощниц (две из которых — ее двоюродные сестры), они регулярно ездят из Москвы до станций Окуловка и Угловка (ближайшие общедоступные остановки от резиденции), в том числе для того, «чтобы заниматься детьми знаменитой гимнастки».

Слухи о близких отношениях Кабаевой и Путина ходят с середины 2000-х годов. Президент России и бывшая спортсменка никогда публично об этом не говорили. Владимир Путин жил в официальном браке с Людмилой Путиной, они объявили о разводе в 2013 году.

2 сентября 2024 года Путин во время открытого урока в Кызыле упомянул «маленьких членов семьи», которые свободно говорят по-китайски. Он не пояснил, кого именно имеет в виду. В браке с Людмилой Путиной у него родились двое дочерей — Мария Воронцова и Катерина Тихонова, у них есть свои дети.

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