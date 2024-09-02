Президент России Владимир Путин упомянул о детях в его семье, которые свободно говорят по-китайски. Соответствующее заявление он сделал во время «Разговоров о важном» в Тыве.

Путин рассказал о «маленьких членах семьи», когда рассуждал о том, что в России растет интерес к китайскому языку на фоне увеличения товарооборота между Китаем и РФ.

«Когда люди общаются между собой в решении конкретных задач, которые жизнь перед ними ставит, возникает потребность в изучении языка друг друга. И в Китае, кстати, тоже растет интерес к русскому языку. Члены моей семьи, маленькие, тоже говорят на китайском языке. Говорят свободно», — заявил Путин.

Он не уточнил, о ком именно идет речь.

Путин много лет скрывает информацию о своей семье. Известно, что от официального брака с Людмилой Путиной у него есть две взрослые дочери (в 2002 году президент РФ говорил, что одна из них «начала» учить китайский) — и — у которых есть собственные дети. Также предположительно у Путина есть внебрачная взрослая дочь — Луиза Розова.

Многочисленные источники также свидетельствуют о длительных отношениях Путина с бывшей спортсменкой Алиной Кабаевой. По данным американской разведки, она родила Путину троих детей. Их возраст неизвестен.

Где могут жить «маленькие члены семьи» Путина

На Валдае рядом с резиденцией Путина построили дом для Алины Кабаевой и ее детей. Она добирается туда по специальной ветке железной дороги В Сочи у нее есть 2600-метровый пентхаус. Главное из расследования «Проекта»

Где могут жить «маленькие члены семьи» Путина

На Валдае рядом с резиденцией Путина построили дом для Алины Кабаевой и ее детей. Она добирается туда по специальной ветке железной дороги В Сочи у нее есть 2600-метровый пентхаус. Главное из расследования «Проекта»