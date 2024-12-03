Carlsberg объявила о продаже «Балтики» ее топ-менеджерам

Датский пивоваренный холдинг Carlsberg Group объявил, что договорился о продаже акций российской пивоваренной компании структуре, которой владеют два топ-менеджера «Балтики». Об этом говорится в пресс-релизе Carlsberg Group от 3 декабря.

Сделка предполагает, что компанию «Балтика» выкупят два давних сотрудника компании, которые возьмут на себя управление в качестве генерального директора и заместителя гендиректора соответственно. Имена топ-менеджеров в сообщении не раскрываются.

Взамен Carlsberg получит денежное вознаграждение и все пакеты акций «Балтики» в структурах Carlsberg в Азербайджане и Казахстане. Ожидается, что сделка будет закрыта «в течение ближайших нескольких дней», говорится в сообщении холдинга. Соглашение одобрено властями Дании и России.

Генеральный директор Carlsberg Group Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что с 2022 года, когда холдинг решил покинуть РФ, компания «исчерпала все возможности, чтобы найти способ добиться полного ухода из России».

«Сегодняшним объявлением мы урегулируем многочисленные судебные иски и вопросы, связанные с правами интеллектуальной собственности на „Балтику“. Учитывая обстоятельства, мы считаем, что это наилучший результат для наших сотрудников, акционеров и продолжения бизнеса», — сказал глава Carlsberg Group.

По данным агентства Reuters, правительство России одобрило продажу активов Carlsberg за 34 миллиарда рублей местной компании VG Invest, «связанной с пивоваренными холдингами». Газета «Ведомости» писала 2 декабря, что среди покупателей «Балтики» — президент пивоваренной компании Таймураз Боллоев.

На момент публикации «Балтика» не комментировала заявление Carlsberg.

Carlsberg Group объявила о продаже «Балтики» на следующий день после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым вывел акции «Балтики» из временного государственного управления.

Акции компании «Балтика» находились под управлением Росимущества с июля 2023 года — с момента, когда Carlsberg впервые объявил о продаже своих российских активов.