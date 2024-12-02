«Ведомости»: Carlsberg продаст заводы «Балтики» до конца 2024 года. Сумма сделки может составить около 30 миллиардов рублей

Датский пивоваренный холдинг Carlsberg Group договорился с частными инвесторами о продаже своего российского бизнеса — компании , сообщила 2 декабря газета «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Один из собеседников издания заявил, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям согласовала сделку. Другой источник утверждает, что сделку собираются закрыть до конца 2024 года. Источники отметили, что среди инвесторов — президент «Балтики» Таймураз Боллоев.

Источники «Ведомостей» не назвали сумму сделки. Издание предположило, что Carlsberg может продать активы в России за примерно 30 миллиардов рублей. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что бизнес «Балтики» стоит не менее 50 миллиардов рублей. Однако, отметил эксперт, минимальный дисконт для таких сделок, установленный властями РФ, составляет 60%, а «добровольный взнос» в бюджет — 35%.

Ранее 2 декабря президент РФ Владимир Путин своим указом вывел акции пивоваренной компании «Балтика» из временного управления Росимущества, под которым они находились с июля 2023 года.

Carlsberg Group решила уйти из России после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году. Холдинг объявил в июле 2023-го, что подписал соглашение о продаже российского бизнеса. После этого Владимир Путин передал «Балтику» под временное управление Росимущества.