Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому бывшие активы датской Carlsberg Group в России вывели из-под временного государственного управления.

Соответствующий указ, подписанный 2 декабря, опубликован на портале правовой информации.

Документ отменяет положения двух указов от 25 апреля и от 16 июля 2023 года, согласно которым государственное управление ввели в отношении долей Carlsberg в пивоваренной компании «Балтика».

В соответствии с прежними решениями «Балтика» находилась во временном управлении Росимущества.

Владимир Путин принял решение передать «Балтику» под государственное управление после того, как Carlsberg на фоне российско-украинской войны в июле 2023 года подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса.

Суд в Петербурге в ноябре 2024 года прекратил уголовное дело в отношении бывшего президента «Балтика» Дениса Шерстенникова, которого обвиняли в том, что он передал структурам Carlsberg права на использование брендов пива российской компании. Дело прекратили после того, как Шерстенников посодействовал тому, что права на бренд «Балтика» за пределами РФ вернулись российской компании.