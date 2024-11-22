Суд в Петербурге прекратил дело против бывшего главы «Балтики». Его обвиняли в передаче брендов пивоваренной компании структурам Carlsberg

Выборгский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова, которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями. Ему назначили в размере 80 тысяч рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 22 ноября.

На прекращении дела настаивал представитель потерпевшей стороны, компании «Балтика». Защита поддержала это ходатайство.

Дениса Шерстенникова задержали в ноябре 2023 года. Первоначально его обвиняли в мошенничестве, затем статью обвинения переквалифицировали на злоупотребление полномочиями. По версии следствия, топ-менеджеры «Балтики», используя свое служебное положение, передали иностранным структурам, связанным с Carlsberg, права на использование брендов пива российской компании.

В пресс-службе суда рассказали, что в марте 2024 года компания «Балтика» и три , связанные с Carlsberg, подписали соглашение, согласно которому права на бренд «Балтика» на рынках за пределами РФ с 1 апреля вернутся к российской компании, а за период использования бренда будет выплачено вознаграждение.

«Достижение соглашения стало возможным в большей степени благодаря Шерстенникову. Каких-либо материальных и иных претензий „Балтика“ к Шерстенникову не имеет», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

По уголовному делу также проходил бывший вице-президент «Балтики» Антон Рогачевский. Прекращено ли его уголовное преследование, неизвестно.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину датская корпорация Carlsberg Group объявила, что покинет российский рынок. Carlsberg в июле 2023 года подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса — «Балтики», но вскоре президент РФ Владимир Путин национализировал компанию. После этого Carlsberg расторгла лицензионные соглашения, позволявшие «Балтике» продавать продукцию под брендами корпорации («Балтика» оспорила это решение в суде).