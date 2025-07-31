В России теперь так: даже если работает интернет, не работает что-то в интернете Очень важные сервисы регулярно ломаются. Мы составили список

Павел Бедняков / AP / Scanpix / LETA

В России отключение интернета — это рутина. Поломки cайтов и сервисов — тоже. Самый крупный сбой произошел 28 июля, когда украинские и белорусские хакеры взломали системы «Аэрофлота»: за полтора дня было задержано 150 рейсов, пострадали не меньше 20 тысяч пассажиров, убыток перевозчика превысил 250 миллионов рублей. Но были и другие перебои, которые могли быть вызваны как кибератаками, так и блокировками (во многих случаях причины так и остались неясны). «Медуза» вспоминает, что ломалось в Рунете за последний месяц.

Торговля

Сеть магазинов «Вкусвилл». 30 июля поломался интернет-магазин «Вкусвилла». Компания подчеркнула, что это не хакерская атака. Примерно через четыре часа неполадки устранили.

Сеть магазинов «Доброцен». 30 июля перестал работать сайт. «Доброцен» назвал это «внутренним сбоем». Но по данным Mash, это была хакерская атака, которая «положила» сайт сети, парализовала работу на ее складах и в офисах. Источник Mash связал атаку с тем, что у «Доброцена» есть магазины в оккупированных регионах Украины, и заявил, что на устранение неполадок может уйти неделя.

Сервис онлайн-касс . Утром 30 июля пользователи «Эвотора» из разных регионов России стали жаловаться на неработающий сайт и мобильное приложение, сложности с оформлением заказа и оплатой. «Эвотор» сослался на проблемы у провайдера, не назвав сроки их устранения. Еще один всплеск жалоб на сбои у «Эвотора» произошел утром 31 июля.

Алкомаркеты «Винлаб». Все они остановили работу 14 июля и начали снова открываться только 22 июля. Владельцы «Винлаба», Novabev Group, объяснили это «беспрецедентной кибератакой» , которым они отказались платить выкуп. Убытки из-за простоя «Винлаба», по оценкам экспертов, обошлись Novabev Group более чем в миллиард рублей.

Рестораны и доставка

«Rosticʼs» (в прошлом KFC). 30-31 июля не работал онлайн-заказ и кассы самообслуживания. Судя по сообщениям в соцсетях «Rosticʼs», на восстановление потребовалось не меньше 13 часов. Причину сбоя компания не назвала.

Сервис доставки «Самокат». 30 июля сломался одновременно с магазином «Вкусвилл», но относительно быстро восстановил работу (хоть и не для всех). Не называл причины поломок.

«Вкусно — и точка» (в прошлом McDonaldʼs). 18 июля сеть сообщила, что ее мобильное приложение недоступно из-за «сбоя в работе провайдера». В тот же день об атаке сообщил сервис автоматизации работы ресторанного бизнеса iiko.

Разработчик ПО для ресторанов iiko. По информации компании, с 18 июля ее серверы подверглись «беспрецедентным DDOS-атакам», которые удалось отразить только к 22 июля.

Клиники и аптеки

Аптеки «Столички» и «Неофарм». 29 июля начали сбоить внутренние системы «Столичек», из-за чего часть аптек закрылась. Также перестали работать аптеки «Неофарм», которые входят в один холдинг со «Столичками». Обе сети заявили об атаке хакеров — и до сих пор не сообщили, что им удалось полностью восстановить работу.

Клиники «Семейный доктор». 29 июля на сайте клиник перестал работать сервис онлайн-записи и личный кабинет. Материнская компания сети заявила, что «Семейный доктор» подвергся хакерской атаке, но утечки данных клиентов якобы удалось избежать.

Клиники «Медси». Крупнейшая сеть частных клиник в России заявила о технических неполадках 7 июля. По информации «Медси» сбой длился меньше часа. Телеграм-канал Shot писал, что из-за него во многих клиникак «Медси» как минимум в Москве остановился прием пациентов.

Транспорт и связь

Провайдер AirNet. Это интернет-провайдер из Санкт-Петербурга, который 30 июля заявил, что его сервера подверглись DDoS-атаке со стороны украинских хакеров из группировки IT Army of Ukraine.

Авиакомпания «Аэрофлот». Внутренние системы крупнейшей российской авиакомпании перестали работать утром 28 июля. Хакеры из Беларуси и Украины заявили, что это была их операция и что они якобы скачали и удалили терабайты данных «Аэрофлота». Подробнее об этом читайте здесь, здесь и здесь.

МТС и другие операторы. Сообщения о проблемах с доступом в интернет сразу у нескольких крупных операторов связи поступали 4 июля. Больше всего жалоб было на работу МТС. Оператор никак не объяснял сбой.

Банки

Т-Банк (бывший «Тинькофф»). Пользователи банка сообщили о неполадках 29 июля. На пике число жалоб превысило полторы тысячи. В Т-Банке признали, что «у отдельных клиентов могли наблюдаться сложности», не назвав их причину.

Альфа-Банк. 29 июля некоторые россияне жаловались на работу и этого банка — но гораздо реже, чем на неполадки у Т-Банк. Также, судя по жалобам на сайте Downdetector, доступ к сервисам Альфа-Банка был затруднен 24 июля, однако в самом банке тогда заявили, что сбоев у них нет.

Государственные сервисы

«Почта России». Клиенты государственной почтовой службы рассказали о неполадках 29 июля. Сама почтовая служба это отрицала: «Отставить панику — все ресурсы Почты функционируют штатно! Сайт, мобильное приложение — все надежно, безопасно, под контролем».

«Госуслуги». 28 июля для пользователей из некоторых регионов России был недоступен личный кабинет. Роскомнадзор заявил, что не фиксировал DDoS-атак на «Госуслуги». В нем была причина сбоя, неясно.

Росстат. Сайт статистического ведомства сломался 16 июля и не работал несколько дней. Только 21 июля Росстат сообщил, что сайт снова доступен, и то частично — в некоторых разделах продолжались технические работы.

. Временно перестала работать 10 июля, ее оператор объяснил это «инцидентом на стороне провайдера». В тот же день проблемы с доступом были у Альфа-банка, Озон-банка, Яндекс-банка, ВТБ и банка «Санкт-Петербург».

Соцсети и мессенджеры

Telegram и WhatsApp. В первую неделю июля жители России не меньше четырех раз замечали, два самых популярных в стране мессенджера синхронно переставали работать. Специалисты предполагали, что Роскомнадзор тестировал их блокировку. Вскоре после этого в российской власти действительно анонсировали блокировку WhatsApp.

«ВКонтакте». 3 июля пользователи в России и за границей стали массово сообщать, что не могут зайти в соцсеть. В течение нескольких часов «ВКонтакте» снова стал доступен. Из-за чего возникли сбои, компания не объясняла.