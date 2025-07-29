В работе аптечных сетей «Столички» и «Неофарм» произошел сбой

Часть аптек сети «Столички» перестала работать «по техническим причинам». Об этом сообщается на сайте сети.

«Бронирование недоступно. Просмотр данных по программе лояльности недоступен. Приносим извинения за доставленные неудобства, недоступные функции будут восстановлены в ближайшее время. Уважаемые клиенты, некоторые аптеки сети не работают по техническим причинам. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Мы скоро откроемся!» — говорится в сообщении.

Аптеки сети закрыты в том числе в Москве, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Близкий к силовикам телеграм-канал Mash утверждает, что аптеки «Столички» закрыты по всей Москве. По данным канала, сеть была взломана хакерами. Подтверждения этой информации нет.

Перестали также работать аптеки сети «Неофарм», которые входят в один холдинг с сетью «Столички», передает msk1.

Корреспонденту «Осторожно Media» в одной из аптек «Неофарм» сказали, что открытие аптеки «в ближайшее время можете не ждать». «Технический сбой, в ближайшее время можете не ждать. Несколько часов, может быть до вечера», — заявили фармацевты.

Сети «Неофарм» и «Столички» входят в холдинг «Неофарм». У сети «Столички» более тысячи аптек в Москве, Подмосковье, Петербурге и еще 15 регионах России.

28 июля утром «Аэрофлот» сообщил о сбое в работе информационных систем и возможных переносах и отменах рейсов. Ответственность за атаку на сервера авиакомпании взяла на себя хакерская группировка Silent Crow, которая заявила о проведении масштабной операции совместно с белорусскими «Киберпартизанами».

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