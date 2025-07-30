«Вкусвилл» и «Самокат» работают с перебоями. Во «Вкусвилле» утверждают, что это не хакерская атака

В работе торговой сети «Вкусвилл» днем 30 июля произошел сбой. В уведомлениях на сайте и в приложении компании говорится, что возникли технические неполадки, невозможно загрузить каталог товаров, возможны проблемы с оформлением заказа. «Зайдите попозже или купите товары в ближайшем магазине», — предлагается в приложении компании.

В пресс-службе «Вкусвилла» сообщили ТАСС, что произошел внутренний сбой. «Изменения в конфигурации отсутствуют, подозрительных входов или утечки данных нет, что исключает кибератаку», — добавили в компании.

Одновременно с этим произошел сбой в работе сервиса доставки «Самокат». «Простите, мы сломались. Это ненадолго, скоро починим. Обновите сайт — иногда это помогает», — говорится в уведомлении, появившемся на сайте «Самоката».

В последние дни произошло несколько хакерских атак на российские компании. 28 июля атаковали информационные системы «Аэрофлота», из-за чего перевозчик отменил и задержал более 100 рейсов в день. Ответственность за атаку на сервера авиакомпании взяла на себя хакерская группировка Silent Crow. 29 июля сбой произошел в работе аптечных сетей «Столички» и «Неофарм». В сети «Столички» сообщили, что причиной стала хакерская атака.

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