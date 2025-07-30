Сеть ресторанов «Rosticʼs» (в прошлом КFC) cообщила о сбоях вслед за «Вкусвиллом» и «Самокатом»

Клиенты сети ресторанов быстрого питания жалуются на сбои при заказе еды онлайн и через кассы самообслуживания в ресторанах, сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Сеть «Rosticʼs» сообщила, что в работе ее IT-инфраструктуры произошел «кратковременный сбой», не уточнив его причины. «Совсем скоро мы все исправим, делаем для этого все возможное», — говорится на странице сети во «ВКонтакте».

Ранее сегодня наблюдались сбои в работе интернет-магазина «Вкусвилл» и службы доставки «Самокат». Во «Вкусвилле» подчеркнули, что это не хакерская атака. Сейчас оба сервиса снова работают.

В последние дни российские компании подверглись серии кибератак. 28 июля были взломаны сети «Аэрофлота», из-за чего перевозчик отменил 150 рейсов за два дня; ответственности за взлом на себя взяли хактивисты из Украины и Беларуси.

29 июля была нарушена работа аптечных сетей «Столички» и «Неофарм». В сети «Столички» причиной сбоя назвали хакерскую атаку.

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