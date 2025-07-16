Сеть алкомаркетов «Винлаб» остановила работу из-за «беспрецедентной кибератаки». Магазины закрыты уже три дня

Алкомаркеты «Винлаб» по всей стране не работают из-за «беспрецедентной кибератаки», сообщила компания Novabaev Group, владеющая розничной сетью.

Магазины в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и других городах были закрыты с понедельника, 14 июля. До сих пор в «Винлабе» заявляли, что это происходит «по техническим причинам», не уточняя деталей.

В новом сообщении Novabaev Group заявила, что 14 июля подверглась «беспрецедентной» кибератаке, из-за которой «была временно нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на доступности некоторых сервисов и инструментов группы и сети „Винлаб“».

В Novabaev Group сообщили, что хакеры вышли на связь и потребовали выплатить им денежное вознаграждение. В компании подчеркнули, что «принципиально» отказались от этого и подключили «внешних экспертов» к расследованию ситуации.

«Винлаб» — один из крупнейших в России алкогольных ретейлеров. Под этим брендом в 11 регионах страны работают около двух тысяч магазинов.