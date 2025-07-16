Как броманс генсека НАТО и канцлера Германии с Дональдом Трампом помог новой оружейной сделке в интересах Украины Два слова: лесть и деньги

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге, 25 июня 2025 года Ludovic Marin / Reuters / Scanpix / LETA

После того, как Дональд Трамп вернулся на пост президента США, прежде единые взгляды американцев и европейцев на вторжение России в Украину разошлись. Трамп заявил, что это не его война, и начал добиваться скорейшего заключения мира; Киеву при этом достался «кнут» (обвинения в диктатуре и перебои в военной помощи), а Москве «пряник» (созвоны с Трампом и предложения сотрудничества). Европа по-прежнему осуждала Россию и поддерживала Украину, но полностью заместить США в качестве ее главного военного донора не могла. Однако два дня назад Трамп объявил, что Европа и США снова готовы помогать Украине единым фронтом. The Wall Street Journal объясняет, какую роль в этом политическом повороте сыграло обаяние европейских лидеров, сумевших найти подход к Трампу.

14 июля Дональд Трамп объявил о крупных поставках американского вооружения Украине, которое будут финансировать страны НАТО, дал Владимиру Путину 50 дней для заключения мира и пригрозил в противном случае ввести против России 100-процентные вторичные пошлины.

Это заявление, которое сам Трамп анонсировал как «важное», многие встретили со скепсисом: президент России снова получил отсрочку, да еще такую долгую, а новые санкции вряд ли заставят его остановить войну (это подтверждают источники в Кремле). Московская биржа и вовсе отреагировала на угрозы Трампа резким ростом — признак того, что они не были восприняты всерьез.

При всех этих оговорках позиция Трампа относительно российско-украинской войны действительно изменилась, считают наблюдатели. «Худшие сценарии того, что могли означать для Украины первые полгода второго срока Трампа, не оправдались. <…> Попытка усадить Путина за стол переговоров может не сработать. Но, по крайней мере, Трамп не сдает Украину», — пишет CNN.

Источники The Wall Street Journal называют успехом то, что Трамп отказался от своей позиции равноудаленности от Москвы и Киева, четко обозначил Россию как агрессора в этой войне и согласился возобновить поставки оружия Украине. Достичь этого успеха позволила неуступчивость Путина, а также усилия европейских лидеров и генсека НАТО, которые активно пытались привлечь Трампа на свою сторону с помощью прямой дипломатии, личного обаяния и деловых предложений.

Когда Трамп вернулся в Белый дом, он и его команда дали понять, что на Европу они смотрят скептически. Но спустя полгода Трамп, похоже, настроен к НАТО более благосклонно, чем когда-либо. В июне он посетил саммит альянса в Нидерландах, на котором государства-члены наконец согласились довести расходы на оборону до 5% ВВП, а генсек Марк Рютте неприкрыто льстил ему — например, на брань Трампа в адрес Ирана и Израиля он отреагировал словами: «Папе иногда приходится использовать крепкие выражения». Президент США, который недавно досрочно уехал со встречи лидеров «Большой семерки», назвал саммит НАТО «потрясающим».

Кроме Марка Рютте, расположение Трампа также удалось завоевать президенту Финляндии Александру Стуббу (он посетил США в марте и сыграл с Трампом в гольф) и новому канцлеру Германии Фридриху Мерцу (он побывал в Белом доме в начале июня и с тех пор регулярно созванивался с Трампом). Мерц, взявший курс на масштабное перевооружение Германии и ослабивший ради этого долговой барьер страны, смог найти подход к Трампу, предложив ему закупать американское оружие, пишет WSJ. Бывший высокопоставленный сотрудник министерства обороны Германии Нико Ланге в комментарии изданию назвал это «дипломатией чековой книжки».

По данным WSJ, вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль встречался с министром финансов США Скоттом Бессентом, который готов лоббировать перед Трампом интересы Украины и Европы по вопросам санкций и оружия. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефул, в свою очередь, общался с госсекретарем США Марко Рубио. Кроме того, европейские чиновники постарались наладить связи с республиканцами в Конгрессе, которые не настроены против Украины.

По информации WSJ, когда в начале июля Пентагон внезапно прекратил поставки в Украину боеприпасов, в том числе ракет для систем ПВО Patriot, Мерц запросил телефонный разговор с Трампом. Звонок состоялся 3 июля. «Я звонил, чтобы поздравить вас с Днем независимости [США, который отмечается 4 июля] и предложить сделку», — сказал Мерц, сообщили WSJ источники, знакомые с содержанием разговора. Его предложение заключалось в том, что Германия готова купить у США для Украины две установки ПВО Patriot. Немецкое правительство считает, что это один из немногих способов быстро обеспечить Украину оружием с учетом ограниченных производственных мощностей Европы.

В процессе разговора Трампа и Мерца выяснилось, что президент США не знал о приостановке поставок оружия в Украину. Вскоре после этого они возобновились. А 11 июля, посмотрев новости об очередных ударах России по Украине, Трамп неожиданно снова позвонил Мерцу. Он выразил недовольство Путиным и предложил продать Германии не две, а пять установок Patriot. Мерц сразу согласился, хотя, по словам источников WSJ, ему придется согласовать с другими европейскими лидерами финансирование этой сделки.

В итоге Трамп договорился с Мерцем и Рютте о закупке «огромного» (по словам Рютте) количества оружия для Украины; оно будет производиться в США и закупаться на средства стран НАТО. «Мы будем поставлять им оружие, а они за него заплатят», — подчеркнул Трамп, презентуя сделку. «Я заверил его [Трампа], что Германия сыграет решающую роль [в военных поставках для Украины]. Мы делаем это в наших собственных интересах», — добавил Мерц. Министр обороны Германии Борис Писториус в тот же день призвал членов НАТО «раскрыть кошельки» — но на это согласны не все.