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Москва и Баку рассорились за несколько дней — после облавы на азербайджанцев в Екатеринбурге Азербайджан в ответ задерживает россиян. РФ жалуется на «демонтаж двусторонних отношений»
Источник: Meduza
Что произошло
- В Екатеринбурге 27 июня прошли массовые задержания выходцев из Азербайджана: около 50 человек доставили в Следственный комитет, чтобы проверить их на причастность к убийствам и покушениям, совершенным в 2001–2011 годах.
- Двое основных подозреваемых, братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, погибли во время следственных действий. По версии СК, один из них умер от сердечной недостаточности. Причины смерти второго устанавливаются. Шестеро задержанных — выходцы из Азербайджана с гражданством РФ — к 1 июля арестованы. В суде как минимум один из них появился со следами побоев.
- МИД Азербайджана вызвал посла РФ Петра Волоковых и заявил ему «решительный протест» из-за облав в Екатеринбурге. В Азербайджане отменили все культурные мероприятия с участием российских государственных и частных организаций. В Кремле выразили «сожаление» по поводу этого решения.
- Полиция 30 июня пришла с обыском в офис российского информационного агентства «Sputnik-Азербайджан» в Баку. Дипломаты РФ несколько часов не могли связаться с сотрудниками агентства.
- Власти Азербайджана, как стало известно 1 июля, после обысков завели уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. Глава редакции «Sputnik-Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца, еще пять человек привлечены к уголовной ответственности.
- Азербайджанские СМИ называли задержанных агентами ФСБ. В «Sputnik-Азербайджан» заявили, что это абсурдные обвинения.
- В МВД Азербайджана сообщили, что проводят расследование о незаконном финансировании и продолжении работы «Sputnik-Азербайджан», несмотря на прекращение аккредитации агентства в феврале 2025 года.
- Посла Азербайджана в Москве Рахмана Мустафаева вызвали в МИД России из-за обыска и задержаний в «Sputnik-Азербайджан». Ему заявили протест в связи с «недружественными действиями Баку» и «сознательными шагами по демонтажу двусторонних отношений», а также потребовали освобождения сотрудников российского агентства.
- В Кремле «выражают надежду» на то, что сотрудников «Sputnik-Азербайджан» вскоре освободят, а «чрезвычайно эмоциональная реакция» Баку сменится «непосредственно прямым общением».
- В Минздраве Азербайджана 1 июля сообщили, что братья Сафаровы, погибшие при задержании в Екатеринбурге, умерли от тяжелых травм. Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело по статьям о применении пыток и умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью.
Как конфликт развивается в официальных СМИ двух стран
- По данным азербайджанского агентства АПА, в отношении сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в задержаниях в Екатеринбурге, начато расследование, которое ведет отдел Следственного комитета по Свердловской области. В официальных источниках информации об этом расследовании нет, СК о нем не сообщал.
- Российское государственное агентство РИА Новости на фоне дипломатического скандала опубликовало версию о том, что представители азербайджанской диаспоры, задержанные в Екатеринбурге, были причастны к массовому отравлению контрафактным алкоголем, произошедшему в 2021 году.
- Азербайджанское издание Report сообщило, что полиция задержала в Баку группу россиян — «членов двух организованных преступных группировок, подозреваемых в транзите наркотических средств из Ирана, их онлайн-обороте и киберпреступлениях». Report опубликовал видео, как силовики заставляют избитых задержанных ходить гуськом, кладут на землю и надевают наручники, а затем заводят в машину полиции.
- Другое азербайджанское издание Minval заявило, что получило «анонимное письмо с сенсационными материалами» о крушении самолета AZAL в Казахстане в декабре 2024-го. Издание со ссылкой на это письмо пишет (хоть и «не берется утверждать», что оно подлинное), что российская ПВО открыла огонь по самолету по приказу Минобороны РФ.