В Кремле «сожалеют» о решении Баку отменить российские культурные мероприятия. В МИД обеспокоены отсутствием связи с офисом «Sputnik-Азербайджан» во время обыска

В Кремле «сожалеют» о решении Баку отменить все культурные мероприятия, запланированные в Азербайджане с участием российских организаций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями. Важно продолжать работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей.

По его словам, все происходящее «связано с работой правоохранительных органов», но это «не должно являться поводом для подобной реакции». Он добавил, что Москва заинтересована в том, чтобы «и дальше развивать добрые отношения» с Баку. На вопрос, планирует ли Владимир Путин поговорить с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, Песков ответил, что этого разговора в повестке дня нет, но если понадобится, он состоится «в самые сжатые сроки».

Утром 30 июня азербайджанские издания сообщили, что в офисе «Sputnik-Азербайджан» проходит обыск. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность тем, что российские дипломаты в Баку более двух часов не могут связаться с журналистами. «Российское посольство проинформировало МИД Азербайджана, МВД Азербайджана и СГБ Азербайджана — ответа нет. Информацию о причинах таких действий не дают. Волнуемся за своих журналистов», — сказала Захарова.

Обострение в отношениях Москвы и Баку началось после того, как в Екатеринбурге 27 июня задержали более 50 уроженцев Азербайджана. Задержания, как писали местные СМИ, были связаны с уголовными делами 2001–2011 годов. Во время задержания двое подозреваемых, братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, умерли. По данным азербайджанского агентства АПА, в отношении сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в задержаниях, начато расследование, которое ведет отдел Следственного комитета по Свердловской области. В официальных источниках информации об этом расследовании нет, СК о нем не сообщал.

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