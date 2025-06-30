В Баку пришли с обысками в офис российского агентства «Sputnik-Азербайджан»

Полиция проводит операцию в офисе российского информационного агентства «Sputnik-Азербайджан» в Баку, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

Как отмечается, здание взято под контроль правоохранительными органами. В полиции пообещали позднее раскрыть подробности обысков.

Издание Qafqazinfo пишет, что деятельность агентства «Sputnik-Азербайджан», которое входит в пропагандистскую медиагруппу «Россия сегодня», была ранее официально приостановлена в Азербайджане. Однако офис продолжал функционировать и сотрудники агентства выходили на работу, отмечает издание.

Обновлено. Во время обыска азербайджанские следователи задержали двух сотрудников ФСБ России, которые работали в агентстве «Sputnik-Азербайджан», сообщили местные издания APA и Vesti.Az. Независимых подтверждений этой информации пока нет.

Обыск в офисе «Sputnik-Азербайджан» проходит на фоне обострения отношений России и Азербайджана, возникшего после того, как в Екатеринбурге массово задержали представителей азербайджанской диаспоры из-за убийств, совершенных в начале 2000-х годов.

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