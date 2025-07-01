МВД Азербайджана сообщило об уголовном деле и семи задержаниях по итогам обысков в офисе «Sputnik Азербайджан»

Министерство внутренних дел Азербайджана возбудило уголовное дело по итогам обысков, проведенных 30 июня в Баку в офисе российского издания «Sputnik Азербайджан» (входит в пропагандистский медиахолдинг «Россия сегодня»), сообщает агентство АПА.

Расследование проводится по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. В ходе оперативных мероприятий задержаны семь человек: двое арестованы, пятеро привлечены к уголовной ответственности, рассказали в МВД.

Накануне сообщалось о задержании двух человек в офисе «Sputnik Азербайджан». Само агентство, как отмечалось, еще в феврале 2025 года было лишено рабочей аккредитации в стране. Азербайджанские СМИ называли задержанных агентами ФСБ. В «Sputnik Азербайджан» в ответ рассказали, что были задержаны глава редакции «Sputnik-Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Обвинения в их работе на ФСБ в редакции назвали абсурдными. Также сообщалось о задержании журналистки видеоагентства Ruptly Айтекин Гусейновой, которая снимала обыски на видео.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 1 июля выразил надежду на то, что журналисты в ближайшее время будут освобождены.

«Речь идет именно о журналистах. Подобные меры в отношении представителей СМИ абсолютно не соответствуют общепринятым правилам и нормам и, конечно же, не соответствуют духу и характеру российско-азербайджанских отношений, — заявил представитель Кремля. — Мы рассчитываем, что эта чрезвычайно эмоциональная реакция сменится непосредственно прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все представленные вопросы».

Обновлено. МИД РФ объявил, что вручил послу Азербайджана Рахману Мустафаеву «вербальную ноту с требованием немедленного освобождения из-под стражи задержанных в Баку российских журналистов И.Н.Картавых и Е.В.Белоусова».

Обыск в офисе «Sputnik Азербайджан» прошел на фоне обострения отношений России и Азербайджана. Оно связано с задержанием представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге по подозрению в убийствах и покушениях. При задержании два человека — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы — погибли. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело о пытках и умышленном убийстве Сафаровых.

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