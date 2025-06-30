Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев вызван в МИД России, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«В связи недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий, в МИД вызван посол Азербайджанской Республики», — сообщила она журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Днем 30 июня стало известно, что в офисе российского информационного агентства «Sputnik-Азербайджан» в Баку прошла полицейская операция. Местные СМИ утверждали, что во время обысков были задержаны два сотрудника ФСБ России. Журналисты публиковали кадры задержания.

Само агентство Sputnik, входящее в пропагандистскую медиагруппу «Россия сегодня», сообщило, что в Баку задержаны глава редакции «Sputnik-Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Обвинения в том, что задержанные якобы являются агентами ФСБ, в редакции Sputnik назвали абсурдными.

В МВД Азербайджана сообщили, что проводят расследование о незаконном финансировании и продолжении работы «Sputnik-Азербайджан», несмотря на прекращение аккредитации агентства в феврале 2025 года.

Обыски в офисе «Sputnik-Азербайджан» прошли на фоне обострения отношений России и Азербайджана, возникшего после того, как в Екатеринбурге массово задержали представителей азербайджанской диаспоры из-за убийств, совершенных в начале 2000-х годов.

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В Екатеринбурге прошли массовые задержания представителей азербайджанской диаспоры из-за убийства двадцатилетней давности Два человека умерли при задержании, семерых арестовали. Между Москвой и Баку разгорается дипломатический скандал

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В Екатеринбурге прошли массовые задержания представителей азербайджанской диаспоры из-за убийства двадцатилетней давности Два человека умерли при задержании, семерых арестовали. Между Москвой и Баку разгорается дипломатический скандал