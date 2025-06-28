МИД Азербайджана заявил «решительный протест» послу РФ из-за облав на граждан страны в Екатеринбурге

Посла РФ Петра Волоковых вызвали в МИД Азербайджана из-за облав на граждан страны в Екатеринбурге.

«Российской стороне выражен решительный протест в связи с проведенными 27 июня 2025 года российскими силовиками рейдами в квартирах, где проживали наши соотечественники, в результате которых были зверски убиты двое азербайджанцев, несколько человек получили тяжелые ранения, а девять человек были арестованы», — говорится в заявлении, опубликованном МИД.

Азербайджан, подчеркнуло внешнеполитическое ведомство, ожидает от российской стороны «проведения незамедлительного расследования этого дела и привлечения виновных в этом недопустимом акте насилия к ответственности в кратчайшие сроки».

Ura.ru и E1.ru писали, что 27 июня в Екатеринбурге задержали более 50 уроженцев Азербайджана. Задержания, как сообщалось, были связаны с нераскрытым уголовным делом об убийстве Юниса Пашаева в 2001 году. Двое подозреваемых умерли, сообщало Ura.ru.

E1.ru, в свою очередь, писало, что основным подозреваемым — братьям Гусейну и Зияддину Сафаровым стало плохо после визита полиции. «Один умер. У второго, по слухам, такая же ситуация», — сообщало издание со ссылкой на знакомого Сафаровых. Собеседник E1.ru предположил, что, возможно, «приход полиции стал слишком большим стрессом для них». «Все были уверены, что это уголовное дело надежно похоронено, ведь прошло 24 года», — сказал он. Азербайджанское агентство Trend сообщило, что умерли оба брата Сафаровых.

В пресс-службах регионального управления СКР и ГУ МВД по Свердловской области заявили РБК, что в Екатеринбурге прошел «комплекс мероприятий в рамках расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет», в ходе которых задержали «ряд лиц» по подозрению в совершении преступлений, произошедших в прошлые годы. Об умерших подозреваемых пресс-службы не упомянули, число задержанных не уточнили.