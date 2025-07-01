Судмедэкспертиза показала, что братья Сафаровы, погибшие при задержании в Екатеринбурге, умерли от тяжелых травм. Прокуратура Азербайджана возбудила дело о пытках

Причиной смерти уроженцев Азербайджана Гусейна и Зияддина Сафаровых, погибших при задержании силовиками в Екатеринбурге, стал тяжелый посттравматический шок, вызванный многочисленными телесными повреждениями. Об этом заявил глава объединения судебно-медицинской экспертизы Минздрава Азербайджана Адалят Гасанов.

По его словам, заключение экспертизы, проведенной в Баку, не совпадает с выводами российской стороны, утверждавшей, чтобы братья Сафаровы умерли вследствие сердечных приступов.

«Ни один из братьев не был убит острым предметом или огнестрельным оружием, были нанесены удары тупым предметом», — добавил Гасанов.

Издание Minval со ссылкой на заключение азербайджанских судмедэкспертов пишет, что Сафаровы подверглись жестоким пыткам.

Так, у Гусейна Сафарова зафиксированы перелом носа, деформация грудной клетки, гематомы вокруг глаз, кровоподтеки в области половых органов. При вскрытии выявлены обширные кровоизлияния, переломы ребер, разрывы плевры и легких. В брюшной полости обнаружена кровь, повреждены печень и брюшина.

У погибшего Зияддина Сафарова обнаружены гематомы, ссадины и кровоподтеки «почти на всем теле». Грудная клетка деформирована, есть повреждения в области половых органов, гематомы в области почек. «Одного ребра [у Зияддина Сафарова] вовсе не оказалось, остальные частично сломаны», — пишет Minval.

По факту гибели братьев Сафаровых генеральная прокуратура Азербайджана объявила о возбуждении уголовного дела по статьям о применении пыток и особо жестоком умышленном убийстве.

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