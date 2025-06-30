РИА Новости: задержанные в Екатеринбурге азербайджанцы причастны к массовому смертельному отравлению алкоголем в 2021 году

Представители азербайджанской диаспоры, задержанные в Екатеринбурге, были причастны к массовому отравлению контрафактным алкоголем, произошедшему в 2021 году. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишут РИА Новости и РБК.

«В 2021 году Екатеринбург потрясли новости о массовом отравлении алкоголем, тогда погибли около 40 человек. Позже выяснится, что организаторами указанных поставок были одни из задержанных», — сказал источник РИА Новости.

Массовое отравление контрафактным алкоголем, в котором был метанол, произошло в Свердловской области осенью 2021 года. Тогда умерли 44 человека. По уголовному делу проходили семеро обвиняемых, оно велось по статье о сбыте некачественной продукции. Обвиняемые получили до десяти лет колонии.

Массовые задержания представителей азербайджанской диаспоры Екатеринбурга произошли 27 июня. Задержаны были около 50 человек, двое из них скончались, еще трое попали в больницу. Задержанных обвиняют в причастности к убийствам, совершенным в нулевых годах.

После задержаний в Москве в офисе государственного российского пропагандистского агентства «Sputnik-Азербайджан» в Баку прошли обыски. Посла Азербайджана в Москве вызвали в МИД РФ.

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