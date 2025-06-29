Все культурные мероприятия, запланированные в Азербайджане с участием российских государственных и частных организаций, отменены, сообщает государственное информационное агентство «Азертадж» со ссылкой на министерство культуры страны.

Отмена касается концертов, фестивалей, спектаклей, выставок и других мероприятий. Такое решение принято, как поясняется, «в связи с демонстративными, целенаправленными и внесудебными убийствами и актами насилия, совершенными правоохранительными органами России» против азербайджанцев в Екатеринбурге. «Подобные инциденты в последнее время приобрели систематический характер», — говорится в сообщении.

27 июня в Екатеринбурге задержали более 50 уроженцев Азербайджана. Задержания, как писали местные СМИ, были связаны с нераскрытым уголовным делом об убийстве выходца из Азербайджана Юниса Пашаева в 2001 году, а также еще с двумя преступлениями 2010–2011 годов. Двое задержанных, братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, которые были главными подозреваемыми в убийстве, умерли при задержании. По данным источника издания E1.ru, у одного из них начались проблемы с сердцем, его не удалось откачать. У второго, как сообщил собеседник, «такая же ситуация».

МИД Азербайджана в связи с проведенными 27 июня российскими силовиками рейдами вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волоковых. Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже сообщила, что Волоковых «дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне» и «заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов». 29 июня Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО трех человек, подозреваемых по делу об убийствах. Ожидается, что суд изберет меру пресечения еще троим задержанным.