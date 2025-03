The New Yorker рассказал историю украинского разведчика Романа Червинского Он организовывал убийства полевых командиров в Донбассе, пытался переманить российских летчиков на сторону Украины и, возможно, помог взорвать «Северный поток»

Роман Червинский Страница адвоката Романа Червинского Константина Глобы в Facebook

Журналист The New Yorker Джошуа Яффа выпустил материал о Романе Червинском — украинском разведчике, которого называли координатором газопровода «Северный поток». Червинский отрицает участие в этой диверсии. Но он рассказал The New Yorker о своей роли в других операциях украинских спецслужб — в том числе убийстве полевых командиров Моторолы и Гиви в Донбассе, похищении свидетеля по делу и попытке переманить в Украину российского летчика, которая закончилась для Червинского уголовным делом. «Медуза» пересказывает главное из этого текста.

Роман Червинский родился в городе Каменец-Подольский на западе Украины. Его отец руководил бригадой строителей, а мать работала в продуктовом магазине. Ему было 16 лет, когда распался Советский Союз. Вскоре после этого в его школу пришли вербовщики из Службы безопасности Украины (СБУ) и рассказали о первой в стране академии для будущих разведчиков. Отец отговаривал Червинского туда поступать, но тот все равно стал курсантом — со второй попытки.

После академии Червинский работал сначала в Каменец-Подольском, а потом в Киеве, где, как пишет The New Yorker, участвовал в том числе в поимке коррумпированных политиков. «Романа любили не все. Он не терпел коррупции и был способен твердо придерживаться своих принципов», — заявил неназванный силовик, который работал с Червинским.

В первые постсоветские десятилетия, отмечает The New Yorker, связи с чиновниками, преступностью и российской разведкой в СБУ были обычным явлением: ЦРУ предполагало, что в некоторых подразделениях украинской спецслужбы на востоке страны до 60% сотрудников так или иначе обслуживали интересы Москвы.

Российская аннексия Крыма и поддержка сепаратизма в Донбассе переориентировали Украину на Запад. Украинцы стали передавать ЦРУ информацию о России, и часто она была лучшего качества, чем сведения американских агентов, работавших напрямую в Москве, утверждает бывший высокопоставленный сотрудник украинских спецслужб Валерий Кондратюк. Бывший американский агент подтвердил, что работа с украинцами оказалась полезной: по его оценке, она удвоила объем информации, которую США смогли собрать о России.

В начале 2015 года ЦРУ приняло участие в создании нового подразделения СБУ, которое должно было объединить в себе контрразведку и спецоперации. Его называли Пятым управлением. Червинский начал работать в этом отделе вскоре после его создания. Он помогал вести наблюдение за сепаратистами в Донбассе. Так, например, микрофон, спрятанный в удлинителе в офисе прокурора самопровозглашенной ДНР, позволил Червинскому и его коллегам прослушивать допросы украинских военных.

Убийства командиров сепаратистов

Пятое управление совершало покушения на полевых командиров в Донбассе. Это было незаконно, но в СБУ решили, что Украина воюет с ними и должна применять законы военного времени. «Во время войны, когда ваша территория оккупирована, вы должны действовать более решительно», — заявил Червинский.

В декабре 2015 года погиб один из полевых командиров самопровозглашенной ЛНР Павел Дремов по прозвищу Батя. СМИ писали, что его автомобиль взорвался, когда он ехал на свою свадьбу. На самом деле, пишет The New Yorker, Дремов женился неделей раньше, но продолжал это отмечать. СБУ удаленно подорвала Range Rover, который он взял покататься у знакомого бизнесмена. Сотрудники Пятого управления узнали об интересе Дремова к автомобилям (и особенно к Range Rover), пригнали эту машину из-за границы и тайно заложили в нее взрывчатку, надеясь, что Дремов захочет прокатиться на авто любимой марки.

Следующей целью Червинского и его коллег стал полевой командир сепаратистов Арсен Павлов, известный по позывному Моторола; он и бойцы его батальона «Спарта» участвовали в пытках и убийствах украинских военных. Моторола погиб в октябре 2016 года, после нескольких покушений со стороны СБУ. Однажды для него и его бойцов приготовили ящик отравленной водки, но посредник не нашел тайник с деньгами от СБУ, поэтому позвонил бойцам и сказал им не пить ее («Это было глупо. Они схватили его и бросили в тюрьму», — заявил Червинский). В другой раз возле входа в больницу, куда Павлов приезжал лечить поврежденный глаз, заложили противопехотную мину; она взорвалась, но сам Моторола остался невредим.

Тогда был придуман новый план. Червинский отправил двух агентов — жителя Донецка, который выглядел как «самый миролюбивый парень», и бывшего бойца спецназа — в Чернобыль, где они отработали установку взрывчатки на крышу лифта в заброшенной многоэтажке. Потом они вернулись в Донецк и проникли в дом Павлова («миролюбивый парень» придержал дверь подъезда, когда охранник Моторолы вышел покурить), за пару минут установив взрывпакет на крыше лифта и микрофоны в вентиляционных решетках. Спустя неделю Павлов зашел в лифт, и у него зазвонил телефон. «Это Арсен Павлов?» — «Да». — «Это газета „Московский комсомолец“, мы хотели бы взять у вас интервью». Потом произошел взрыв, Павлов погиб.

После этого некоторые сотрудники ЦРУ получили в подарок от украинских коллег памятные нашивки с надписью «Лифт». Официально ЦРУ не одобряло убийства сепаратистов в Донбассе, но в частных разговорах американцы хвалили удачные операции, рассказал Кондратюк.

В феврале 2017 года в самопровозглашенной ДНР погиб командир батальона «Сомали» Михаил Толстых с позывным Гиви, также обвиняемый Украиной в военных преступлениях. СБУ узнала, что он пользовался услугами секс-работниц, которых к нему привозил таксист в Донецке, и подослала к этому таксисту женщину-агента. Она представилась студенткой, которой нужны деньги на учебу и наркотики. Водитель такси, который сам был наркозависимым, познакомил ее с Гиви. Она установила под кроватью в его штабе взрывчатку и уехала на контролируемую Украиной территорию, где ее ждал Червинский. На следующий день они устроили взрыв. В ДНР сообщали, что Гиви был убит выстрелом из гранатомета.

Вскоре после этого, весной 2017-го, Червинский стал главой Пятого управления СБУ. К тому моменту у него была репутация «амбициозного и даже агрессивного» оперативного руководителя; при этом, в отличие от многих других сотрудников спецслужб, он даже в частных разговорах не хвастался своим участием в успешных операциях. «Если мы и слышали о какой-то из них, то это точно было не от него», — сказал The New Yorker бывший сотрудник американской разведки.

Похищение Владимира Цемаха

Летом 2018 года Червинский получил список людей, разыскиваемых в связи с над Донбассом четырьмя годами ранее. Он обратил внимание на имя Владимира Цемаха, который в 2014-м был командиром отряда противовоздушной обороны в городе Снежное в ДНР, но позднее покинул ряды сепаратистов и жил в Снежном как обычный пенсионер. Червинский задумал его похитить и поручил это задание участнику пророссийского батальона в Донбассе, который когда-то перешел на сторону сепаратистов, а теперь хотел сбежать от них.

В июне 2019-го этот человек ворвался в дом Цемаха, вколол ему транквилизатор и усадил в старую «Ладу». В багажнике машины была складная инвалидная коляска, а на руках у похитителя — документы о том, что его спутник страдает неизлечимой болезнью. Он проехал через КПП, сказав, что больной хочет перед смертью увидеть свой родной город Марьинку, вблизи которого тогда проходила линия фронта.

Цемаха доставили в Киев, он стал ключевым свидетелем в деле о крушении «боинга», а в сентябре следствие в Нидерландах присвоило ему статус подозреваемого. Но сам он буквально на следующий день снова оказался в ДНР — Украина включила его в список на обмен заключенными с Россией, который прошел 7 сентября 2019 года. Присутствие Цемаха в этом списке было принципиальным условием Москвы, которая в противном случае угрожала вообще отказаться от обмена, говорил тогдашний глава СБУ Иван Баканов. Голландцы остались разочарованы. Червинский тоже. «Столько усилий, чтобы найти и задержать этого человека. И мы вот так его отпустили», — сказал он The New Yorker.

К тому моменту он был уволен из СБУ. Кондратюк, который тогда занимал должность замглавы Офиса президента Украины, заявил, что компетенции Червинского «стали неактуальны». Новый президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти с обещанием добиться мира на востоке и тогда еще верил, что ему удастся договориться с Россией.

«Вагнергейт»

В конце 2019 года Червинский начал работать в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины. Он возглавил новое подразделение, которое приступило к сбору разведданных о российских наемниках, воюющих в Донбассе. С помощью источника в российских спецслужбах украинцы создали фальшивую частную военную компанию и связались с Артемом Миляевым — командиром сепаратистов с позывным Шаман, которому было предложено набрать бойцов для командировки в Сирию.

Миляеву позвонил «Сергей Петрович», представившийся куратором из российских спецслужб, и приказал прислать подробные резюме членов его команды, подтверждающие их боевой опыт. Так Червинский получил список людей, признававшихся в том, что они участвовали в аннексии Крыма и войне в Донбассе. Из них отобрали несколько десятков человек, представлявших наибольший интерес. Но существовала проблема — российских наемников перебрасывали в Сирию напрямую на российских военных самолетах. Поэтому Миляев получил известие, что «Сергей Петрович» погиб в Сирии, а его берет под свою опеку «Артур Павлович».

Он предложил Шаману и его людям поехать в Венесуэлу, чтобы охранять там буровые вышки «Роснефти». План был в том, чтобы посадить наемников на коммерческий рейс в Каракас с пересадкой в Стамбуле. Но из-за пандемии перелеты из России в Турцию были отменены, и группа должна была вылетать из Беларуси. Рейс Минск — Стамбул следовал через воздушное пространство Украины в течение 28 минут, и за это время Червинский и его люди должны были организовать принудительную посадку самолета. Они решили сымитировать угрозу взрыва — только в этом случае украинский диспетчер мог приказать пилоту приземлиться в Киеве.

Наемникам заплатили аванс — по 15 тысяч рублей на человека — и взяли билеты из Минска в Стамбул. После этого тогдашний глава ГУР Василий Бурба отправился в Офис президента Украины доложить о ходе операции. Там ему поручили отложить ее на пять дней, чтобы не сорвать перемирие в Донбассе. Бурба говорил, что поручение поступило от Андрея Ермака, сам Ермак это отрицал. Так или иначе, дальнейшие события известны. 33 наемника приехали в Беларусь. Их поселили в санатории под Минском. За день до вылета в Стамбул они были задержаны белорусскими силовиками. Украина потребовала экстрадиции. Александр Лукашенко выдал их России.

Бурба был уверен, что кто-то в Офисе президента Украины предупредил Лукашенко (возможно, рассчитывая, что его удастся уговорить на передачу наемников без проведения сложной операции под прикрытием), и хотел инициировать расследование — но его лишили поста главы ГУР. О провалившейся операции стали писать СМИ, назвав ее «Вагнергейтом». Оппозиция заговорила о возможности импичмента. В Верховной Раде была сформирована комиссия по расследованию инцидента, которая, впрочем, так и не установила, кто принял решение об отсрочке операции.

Червинский был уволен из ГУР летом 2021 года, а в декабре того же года он впервые показал свое лицо на публике. Бывший разведчик появился в телеэфире, чтобы рассказать о давлении со стороны Офиса президента после «Вагнергейта». «Я как ответственный за операцию, за все детали, на 99% уверен, что это была измена», — заявил Червинский.

Попытка подкупить российского летчика

«Вагнергейт» остановила война. В день полномасштабного вторжения России в Украину Червинский отправил жену и детей в родной Каменец-Подольский, а сам вместе с бывшими коллегами из ГУР отправился сражаться в Киевской области. Через месяц Червинского и нескольких его коллег пригласило командование Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины, приказав подготовить население в районах, которые могли быть оккупированы Россией, к партизанской войне. Их группа была отправлена в Запорожскую область, где искала гражданских, готовых совершать диверсии.

1 апреля 2022 года Верховная Рада установила награду в миллион долларов за передачу ВСУ российского боевого самолета. Примерно тогда же пилот-любитель из Киева с опытом работы в сфере кибербезопасности (The New Yorker называет его вымышленным именем Богдан) по своей инициативе решил попробовать убедить российских летчиков перейти на сторону Украины. Через даркнет он нашел номера и адреса электронной почты россиян, получавших награды за боевые вылеты в Сирии, и стал им писать. Несколько человек проявили интерес. Богдан вышел на сотрудников спецслужб и представил им свою идею. В ГУР сказали, что ничего не получится. В СБУ решили попробовать — и подключили к делу Червинского.

Потенциальным перебежчиком был 36-летний Роман Носенко, пилот-истребитель из Ростовской области. Он просил эвакуировать из России его жену. Украинцы выяснили, что она контактировала с контрразведкой ФСБ, но Носенко объяснил, что она военный психолог и делала это в рамках должностных обязанностей. В итоге Червинский и его коллеги решили, что они ничего не потеряют, если рискнут. Жена Носенко должна была улететь в Казахстан, а он — вылететь на своем истребителе в сторону Украины. Ему передали пароль, который послужит сигналом украинским зенитным подразделениям прекратить огонь. Когда он пересечет линию фронта, пара украинских истребителей сопроводит его на аэродром Канатово в Кировоградской области.

22 июля 2022 года Червинский и еще трое оперативников организовали временный штаб на аэродроме Канатово. Местным военным сказали, что у них учения. В полночь Носенко сообщил, что его жена села на рейс в Алматы. Но через пару часов Червинский выяснил, что из самолета она не вышла. «Мы поняли, что все кончено», — говорит он. Той же ночью аэродром Канатово подвергся ракетной атаке; командир погиб, 17 человек получили ранения. Червинский не пострадал. В апреле 2023 года его задержали, обвинив в превышении должностных полномочий, которые привели к обстрелу Канатово — хотя его командир в ССО заявил, что тот просто «делал свою работу».

«Многие операции не срабатывают. Преследовать Червинского за то, что он хотел навредить врагу, это как штрафовать гонщика „Формулы 1“ за превышение скорости», — заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко, в прошлом работавший в СБУ. Сам Червинский допускает, что уголовное дело стало местью за то, что он выступил против Офиса президента во время «Вагнергейта». В июле 2024 года, проведя больше года в СИЗО, он вышел под залог в 200 тысяч евро, которые заплатил Фонд Петра Порошенко — бывшего президента Украины и политического противника Владимира Зеленского.

Подрыв «Северных потоков»

Американский чиновник сказал The New Yorker, что Червинский был в группе украинцев, которые в начале 2022 года пришли с идеей взорвать «Северный поток» к своим контактам в ЦРУ; те посоветовали о ней забыть. Однако тот же план был предложен главкому ВСУ Валерию Залужному, заявил изданию анонимный офицер украинской армии (имена предложивших он не назвал).

«Россия живет за счет продажи сырья — нефти и газа, — объяснил украинский источник, знакомый с планированием операции. — Это то, что финансирует агрессию Путина и помогает ему манипулировать Европой».

Залужный санкционировал операцию и доложил о ней Зеленскому. Позднее президент приказал все отменить. Приказ не был выполнен, так как участники миссии уже были в «режиме тишины», то есть без связи, рассказал офицер украинской армии. Источник, участвовавший в первоначальном планировании операции, предполагает, что Зеленский мог не знать о ней, но командование армии точно было в курсе: «Мы не из тех, кто действует без приказа».

По словам источника The New Yorker в украинских службах безопасности, Червинский, вероятно, координировал усилия армии и спецслужб в этой операции. Ранее источники The Washington Post заявили, что он был координатором группы подрывников. Свое задание они выполнили успешно. Но в политическом смысле успех операции оказался не столь очевиден, а Зеленский публично отрицал причастность Украины к ней.

Червинский уверяет, что не причастен к диверсии, но называет ее «хорошим делом». «Это, должно быть, было трудное решение, но я убежден, что оно пошло на пользу Украине и Западу», — сказал он.

