Владимир Цемах получил статус подозреваемого в деле о крушении «боинга» над Донбассом. Четыре дня назад Украина выслала его в Россию

Бывший командир ПВО в городе Снежное Владимир Цемах получил статус подозреваемого в расследуемом Нидерландами деле о крушении «боинга» над Донбассом. Ранее сообщалось, что Цемах имеет статус ключевого свидетеля по делу.

Как рассказала в интервью Deutsche Welle депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири, статус Цемаха поменялся из-за некой информации, которую нидерландская прокуратура получила этим летом.

Владимир Цемах был в числе 35 человек, которых Украина передала России в рамках обмена заключенными 7 сентября. По сообщениям СМИ, присутствие Цемаха в списках на обмен было принципиальным условием Москвы, которая в противном случае якобы угрожала вообще отказаться от его проведения.

Кати Пири была автором открытого письма, которое 4 сентября подписали 40 депутатов Европарламента. В нем они просили президента Украины Владимира Зеленского не передавать Цемаха России.

Кто такой Владимир Цемах Украина освободила бывшего командира подразделения ПВО в Донецкой области. Его подозревали в причастности к крушению малайзийского «Боинга»