Зеленский попросил Лукашенко передать Украине задержанных бойцов ЧВК «Вагнер»

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсудил , которых белорусские власти считают бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом сообщается на сайте украинского президента.

«Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», — сказал Зеленский во время беседы.

В пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что, по словам Александра Лукашенко, правоохранительные органы страны готовы сотрудничать по этому вопросу в рамках соглашений, подписанных с Россией и Украиной.

После задержания россиян власти Белоруссии попросили Украину проверить, причастны ли бойцы ЧВК «Вагнер» к преступлениям на украинской территории. В Совете национальной безопасности и обороны Украины говорили, что предложат выдать задержанных россиян Киеву.

После задержания россиян в Белоруссии писатель Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных оказались «двое или трое» бывших бойцов его батальона в самопровозглашенной Донецкой народной республике. «Новая газета» сообщала, что как минимум трое задержанных воевали в Донбассе, еще семеро — в Сирии.