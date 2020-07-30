Белоруссия попросила Киев проверить задержанных боевиков ЧВК «Вагнер» на причастность к преступлениям на территории Украины

Власти Белоруссии попросили Украину проверить задержанных под Минском россиян на возможную причастность к совершению преступлений на украинской территории.

Соответствующая просьба, сообщило в фейсбуке посольство Украины в Белоруссии, была высказана во время встречи главы украинской дипмиссии с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

Правоохранительные органы Белорусии объявили 29 июля о задержании 33 россиян — боевиков ЧВК «Вагнер». Утром 30 июля послы Украины и России были вызваны в белорусский МИД.

Служба безопасности Украины заявила, что задержанные в Белоруссии должны быть выданы Украине. Бойцы ЧВК «Вагнер», утверждают в СБУ, принимали активное участие в боевых действиях в Донбассе. «Все эти лица, как и любой, кто участвовал в захвате украинских территорий и других военных преступлениях, должны предстать перед судом и получить наказание, предусмотренное законодательством Украины», — подчеркнули в СБУ.