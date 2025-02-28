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«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Прошло три года с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Владимир Зеленский встречается с Дональдом Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля прилетел в США, где, как ожидается, будет подписано соглашение об условиях доступа США к украинским полезным ископаемым. «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные сервиса отслеживания полетов FlightAware рано утром сообщил, что самолет, который обычно использует Зеленский, приземлился на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд. Официально о прибытии президента Украины в Соединенные Штаты не сообщалось.

В США Зеленский сначала встретится с конгрессменами, после чего отправится в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Она начнется около 11:00 по местному времени (19:00 мск) и продлится около двух часов. Именно в ее ходе ожидается подписание соглашения, после чего состоится совместная пресс-конференция.

Встреча в Вашингтоне будет первой для Зеленского и Трампа после заочной полемики, вызванной нежеланием президента Украины подписывать соглашение о недрах.

Трамп несколько раз называл Зеленского «диктатором» (аналогичную характеристику к президенту РФ Владимиру Путину он применять отказывался). При этом накануне сегодняшней встречи Трамп, отвечая на вопрос журналистов, продолжает ли он считать Зеленского диктатором, заявил, что «не может поверить» в то, что когда-то такое говорил.

О достижении договоренностей по соглашению о недрам Зеленский сообщил 26 февраля. Он заявил, что в тексте договора изменены пункты, которые ранее вызвали несогласие Киева (из-за чего у Зеленского с Трампом и начался публичный конфликт). В новом варианте, заявил Зеленский, Украина «не является должником», а также упоминаются некие гарантии безопасности со стороны США. Однако после заявления президента Украины госсекретарь США Марко Рубио сказал, что не может подтвердить, что рамочные договоренности между Киевом и Вашингтоном уже достигнуты.

СМИ писали, что визит Зеленского вообще мог не состояться. Источники агентства Reuters 26 февраля сообщали, что в Вашингтоне сомневаются, есть ли в нем необходимость. Французский телеканал BFM 27 февраля утверждал, что Киев даже получил от Белого дома сообщение, в котором Зеленскому рекомендовали отказаться от поездки. После этого, по данным телеканала, Зеленский позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону, и тот связался с Трампом и попросил его не отменять встречу. Только после этого Трамп публично объявил, что примет президента Украины в Белом доме.

Украина

В отсутствие гарантий безопасности от США Киев хочет получить их от Евросоюза

В условиях неясных гарантий безопасности от США Киев изучает возможность их получения от Евросоюза, пишет издание Euractiv со ссылкой на анонимных украинских чиновников. Украина стремится получить как «прочные», так и «мягкие» гарантии — и рассчитывает, что Вашингтон поддержит ее усилия по их поиску в Европе.

В рамках «прочных» гарантий Киев хотел бы добиться присутствия на территории Украины европейских миротворцев. В Киеве, рассказали источники Euractiv, допускают, что вместо непосредственного наблюдения за линией разграничения миротворцы могли бы размещаться внутри самой страны, защищая ее морские порты или критическую инфраструктуру. Среди других вариантов — создание демилитаризованной зоны, аналогичной той, которая разграничивает КНДР и Южную Корею.

Также в рамках «прочных» гарантий Украина намерена добиться помощи в наращивании собственной военной силы: поставок оружия и помощи в его производстве.

«Мягкие» гарантии, в свою очередь, включают в себя соглашения по инвестициям в украинские недра. В Киеве надеются, что иностранные компании, инвестирующие в Украину, будут оказывать давление на свои правительства, чтобы те защищали эти инвестиции от возможных российских атак. Значительная часть полезных ископаемых страны, напоминает Euraktiv, находится на оккупированных территориях — поэтому их статус также может быть предметом торга со странами Запада, заинтересованными в их добыче.

Еще одной «мягкой» гарантией в Киеве видят дорожную карту с ускоренными сроками вступления в Евросоюз на фоне того, что несколько дней назад председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что Украину могут принять в ЕС раньше 2030 года. В Киеве надеются, что процедура приема новых членов будет изменена, благодаря чему удастся «действовать быстрее, не дожидаясь, пока такие страны, как Венгрия, наложат вето».

Ожидается, что гарантии безопасности со стороны Европы Зеленский будет обсуждать на саммите в Лондоне, который состоится в ближайшее воскресенье. В нем примут участие главы Великобритании, крупнейших стран ЕС (в том числе Германии и Франции) и Турции, а также генсек НАТО и председатели Еврокомиссии и Евросовета.

Война глазами читателей «Медузы»

Ника. Не осталось никаких чувств, кроме опустошения и разочарования. Все пытаются жить, как будто ничего не происходит. С меньшим интересом читаешь новости, перестаешь их обсуждать с людьми, которые тоже осуждают войну. Продолжаешь существовать в этом апокалипсисе, потому что ничего не можешь изменить. Как будто переговоры должны были сдвинуть этот мрак с мертвой точки, но стало только хуже. Трамп абсолютно разочаровал переговорами без участия Европы и Украины.

К России (а конкретно к одному человеку, ответственному за эту жестокую и бессмысленную войну) отношение нисколько не поменялось: презрение, ужас и злость. Украине хочется выразить респект за свою силу и стойкость, а Зеленскому — особое уважение, как бы о нем ни говорили в течение этих трех лет.

Мир продолжает накладывать санкции, хочется верить, что попытка изоляции со стороны Европы не прекратится до окончания войны. Штаты с приходом Трампа удивляют не в лучшую сторону, но надо следить за дальнейшими действиями Белого дома. Я надеюсь, что в итоге Россия получит по заслугам, и тогда все смогут вдохнуть с облегчением в спокойном, процветающем и свободном МИРЕ. «Это точно пройдет». Слава Украине.

Что происходило 27 февраля

Война Тысяча сотый день. «Можно быстро достичь перемирия, но не мира», — заявил глава украинской разведки

Что происходило 27 февраля

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«Медуза»