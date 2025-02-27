Местная жительница во время эвакуации из Константиновки в Донецкой области. 25 февраля 2025 года Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Прошло три года с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Глава разведки заявил, что «можно быстро добиться перемирия, но не мира»

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов выразил мнение, что в российско-украинской войне можно быстро добиться временного перемирия, но не постоянного мира. Об этом он заявил в интервью «Укринформу».

«Это совершенно разные вещи. Дойти быстро до перемирия, я просто личное могу сказать мнение, — в принципе, это реально. Дойти быстро до мира — нет», — сказал Буданов. На вопрос, чего ждать от России за столом переговоров и на что она рассчитывает, он ответил, что россияне будут «давить на нас и предлагать различные финансово интересные вещи для других сторон».

По мнению Буданова, сейчас России необходим перерыв в военных действиях из-за того, что цена их проведения становится слишком высокой — тратя огромные средства на войну (по оценке Буданова, это миллиард долларов в день), руководство РФ не может заниматься масштабными проектами внутри страны. «Если они, согласно их стратегии, до 2026 года не выходят из этой войны, они теряют даже шанс стать мировым лидером. Им остается максимум уровень регионального лидерства, которое их абсолютно не устраивает», — заявил он.

Буданов выразил мнение, что режим Владимира Путина сейчас «абсолютно стабилен», так как внутри РФ нет других лидеров, которые могут представлять серьезную угрозу для его власти. «Если появляется лидер, все может измениться в один день, как было с [Евгением] Пригожиным», — отметил он.

Глава ГУР также заявил, что Москва с осени 2023 года начала расшатывать политическую ситуацию в Украине и делает это до сих пор. Буданов признал, что украинское общество устало от войны, и отметил, что оно «оживает, просыпается исключительно тогда, когда есть победы», а «когда побед нет — что бы ты ни делал, ничего не поможет».

Буданов ранее заявлял, что, по его «сугубо личному мнению», достичь режима прекращения огня удастся до конца 2025 года. Он не уточнил, каким способом это произойдет, лишь отметив, что «для этого есть большинство составляющих». Также Буданов выражал сомнение в том, что гарантией безопасности для Украины может стать ввод международных миротворцев, так как «нет ни одной страны в мире, где ввод миротворцев сработал».

Мир

Переговоры России и США в Турции

В Стамбуле утром 27 февраля начались переговоры делегаций России и США. Официально сообщалось, что они посвящены вопросам возобновления полноценной работы дипломатических миссий.

Глава МИД России Сергей Лавров накануне сообщил, что на встрече будут обсуждаться «системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации [США] по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства». В Госдепартаменте США заверяли, что стороны не планируют обсуждать Украину и вопросы, связанные с безопасностью.

Переговоры проходят в закрытом формате. Планируется, что они продлятся несколько часов, по их итогам, как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «так или иначе будет предоставлена информация».

Накануне власти Турции, где проходят переговоры, заявили, что видят признаки скорого окончания боевых действий. «Честно говоря, что касается войны в Украине, то мы видим признаки ее завершения. На каких условиях, как будет достигнуто прекращение огня — все это обсуждается», — сказал глава МИД страны Хакан Фидан. Власти Украины переговоры никак не комментировали.

В Кремле ранее призывали настроиться на то, что процесс восстановления «взаимного доверия» между Россией и США будет небыстрым. Первым этапом нормализации отношений Дмитрий Песков называл «проявление политической воли к взаимодействию» — именно в его рамках рассматривается возобновление полноформатной работы дипломатических представительств. Лишь на втором этапе стороны будут обсуждать «урегулирование украинского кризиса», подчеркивал Песков.

Дональд Трамп 24 февраля заявил, что договоренностей о завершении войны удастся достичь «в течение нескольких недель».

Война глазами читателей «Медузы»

Иннокентий (Европа). Я рад, что мне удалось вырваться из России, потому что ничего хорошего нашу Родину не ждет. Мне безумно жаль и украинцев, и русских, ставших жертвами безумия одного диктатора. И честно говоря, у меня меньше вопросов к моим соотечественникам — к сожалению, жизнь отдельного человека ничего не значит в этой стране и особого выбора у большинства нет. Но мне непонятно желание многих украинцев продолжать эту бесполезную борьбу. А чего вы надеетесь добиться?

Путин не отступит, и никто не поможет его победить. Вы можете только отдать свою жизнь, а больше ничего у нас нет. А зачем? Многие страны и народы пережили оккупацию. Иногда она длилась несколько лет, иногда десятилетия. Но если ты умер, то больше у тебя ничего нет, и ты не увидишь лучших времен. Диктаторы умирают, режимы сменяются — а если ты мертв, то тебя больше нет. Чехословакия была оккупирована нацистами на семь лет. Но чехи и словаки прожили эти семь, а потом еще 40 или 50 лет [коммунистического режима]. Финны решили побороться против СССР, и сотни тысяч мужчин погибли, чтобы в итоге все равно отдать то, что хотел Сталин. А могли бы жить.

Наши с вами родители прожили свою жизнь в то время. Было все хорошо? Нет. Но разве стоило им умереть, пытаясь сломать режим? Нет! Они жили, любили, работали, растили детей. У нас сейчас гораздо больше возможностей и свободы, чтобы уехать, найти более спокойное место и прожить свою жизнь, вместо того чтобы отдать ее в угоду чьих-либо амбиций. Это не вернет мертвых, не восстановит справедливость — ее вообще не существует, это вообще ничего не изменит, кроме того, что вас больше не будет.

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«Медуза»