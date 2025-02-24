Трамп: «Мы сможем покончить с войной в Украине в течение нескольких недель»

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на то, что российско-украинская война завершится в течение нескольких недель. Об этом он сказал, выступая вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном перед журналистами в Белом доме. Видео выступления Трампа опубликовал аккаунт RapidResponse47 в соцсети X 24 февраля.

«Я думаю, мы сможем покончить с этим в течение нескольких недель. Если мы будем умны. Если не будем умны, это будет продолжаться, и мы будем продолжать терять молодых, красивых людей, которые не должны умирать. А мы этого не хотим», — сказал Трамп.

Президент США также отметил, что не хочет допустить дальнейшей эскалации конфликта и начала третьей мировой войны.

«Это может привести к третьей мировой войне, если не заняться этим самостоятельно. Наступит момент, когда война уже не ограничится этими двумя странами. В нее будут вовлечены другие страны. И это действительно может привести к очень большой войне — третьей мировой войне. Мы не позволим этому случиться», — заявил Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила в субботу, 22 февраля, что Трамп твердо уверен, что сможет положить конец российско-украинской войне «на этой неделе». Она не привела других подробностей. В Кремле, комментируя эту информацию, призвали дождаться разъяснений от Белого дома. Президент Украины Владимир Зеленский заявил 23 февраля, что «на этой неделе» завершить войну невозможно.

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