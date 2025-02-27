Франция с осени 2024 года обсуждает с Украиной разработку полезных ископаемых для своей оборонной промышленности

Франция с октября 2024 года обсуждает с Украиной разработку полезных ископаемых для своей оборонной промышленности, заявил министр французских вооруженных сил Себастьен Лекорню.

По словам Лекорню в интервью Franceinfo, именно Владимир Зеленский во время поездки в Париж прошлой осенью внес вопрос сырьевых ресурсов в свой «план победы». Он добавил, что Зеленский сделал «ряд предложений» не только США, но и Франции. «Владимир Зеленский и его команда поняли, что вопрос сырьевых ресурсов может стать одним из элементов сделки с нами для создания устойчивости. Так что президент Трамп не полностью это выдумал, потому что именно сами украинцы вышли с этой инициативой», — заявил Лекорню.

Лекорню утверждает, что президент Франции Эммануэль Макрон попросил его «тоже вступить в переговоры с украинцами». Министр пояснил, что французской оборонной промышленности в ближайшие 30–40 лет потребуется ряд сырьевых материалов, и Франции необходимо диверсифицировать импорт таких ресурсов.

При этом в отличие от президента США Дональда Трампа, отметил Лекорню, Франция не требовала от Украины никакого возврата в виде минеральных ресурсов за помощь, предоставленную Парижем в ходе войны.

Накануне стало известно, что Украина и США договорились о подписании сделки по доступу к украинским природным ресурсам. Ожидается, что 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский приедет в Вашингтон, чтобы подписать документ — это подтвердил и президент США Дональд Трамп.

Условия соглашения между США и Украиной предполагают создание совместного инвестиционного фонда, в который украинская сторона будет отчислять 50% всех будущих доходов от реализации полезных ископаемых, находящихся в государственной собственности, а также от эксплуатации соответствующей инфраструктуры.

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