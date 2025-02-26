Угольные шахты в Торецке, разрушенные в результате обстрелов. 22 февраля 2025 года 93rd Mechanized Brigade / EPA / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Прошло три года с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

В Москве заявляют, что заморозка по линии фронта исключена

В Москве исключают возможность заморозки российско-украинской войны по нынешней линии соприкосновения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Были идеи „давайте оставим линию соприкосновения — вот это российская, а это украинская“. […] Такого не будет, у нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей», — сказал он.

Россия объявила об аннексии самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в сентябре 2022 года. Теперь в соответствии с Конституцией РФ эти четыре региона являются частью России — и поэтому не могут быть выведены из ее состава.

С формальной точки зрения по законодательству РФ все четыре региона были включены в ее состав целиком, в административных границах соответствующих украинских областей, — хотя на момент аннексии ни одна из них целиком не была подконтрольна России. При этом из Херсона ВС РФ отступили несколько недель спустя, а город Запорожье вообще никогда не контролировали российские военные.

Сейчас под контролем россиян находится приблизительно 62,6% Донецкой, 98,6% Луганской, 69,3% Херсонской и 71,9% Запорожской областей.

Приостановка боевых действий по линии соприкосновения и дальнейшее мирное соглашение с де-факто сохранением захваченных украинских территорий под контролем РФ сейчас все чаще рассматривается как основной вариант завершения войны.

Власти Украины ранее публично допускали возможность заморозки конфликта по линии соприкосновения. При этом в Киеве неоднократно подчеркивали, что в случае подписании мирного договора они юридически не признают захваченные ВС РФ территории (а также аннексированный в 2014 году Крым) российскими и будут продолжать считать их оккупированными. Президент Украины Владимир Зеленский называл этот вопрос «красной линией» в позиции Киева. Конституция Украины, как и Конституция РФ, не предусматривает возможности отторжения какой-либо части территории страны.

Мир

Речи о снятии санкций с России сейчас нет, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что прямо сейчас возможность снятия санкций с России как часть переговорного процесса не рассматривается, но допустил это в будущем.

«Нет, пока санкций никто не снимал. Думаю, когда-то мы это рассмотрим, но пока нет», — сказал Трамп журналистам в Белом доме в ответ на вопрос, изучает ли он возможность отмены ограничений в рамках переговоров.

Неделю назад министр финансов США Скотт Бессент дал понять, что частичное снятие санкций может быть предметом переговоров о завершении войны. При этом он подчеркивал, что США могут как ослабить, так и усилить ограничения — в зависимости от готовности самой России к диалогу. Тогда Бессент заявлял, что в рамках плана Трампа по прекращению войны Вашингтон готов сказать Москве: «Садитесь за стол переговоров с очень четким посланием, что если нам потребуется, мы усилим санкции».

Примерно в это же время агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что госсекретарь США Марко Рубио заверил европейских союзников, что администрация Трампа сохранит санкции — по крайней мере до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении войны. Это, по данным агентства, произошло сразу после переговоров представителей России и США в Саудовской Аравии.

Bloomberg тогда описывал обещания госсекретаря США как «некоторое облегчение» для Европы, которая опасалась, что сделка Вашингтона с Москвой будет включать досрочное снятие санкций, что нанесло бы серьезный удар по попыткам Евросоюза лишить Россию денег для ведения войны.

Война глазами читателей «Медузы»

Дарья (Лондон, ранее — Донецк и Киев). Меня, наверное, можно обвинить в том, что я далеко и чего-то не понимаю, и поэтому более радикальна. Но я видела войну тогда, когда большая часть страны продолжала жить, как ни в чем ни бывало.

Я уехала из Донецка в 2015 году. Я часто навещала там родственников до ковида. Я видела, во что они превратили мой дом, мой прекрасный любимый Донецк. Я никогда не прощу им того, как много важных событий в жизни семьи я пропустила, как не успела попрощаться со старшими родственниками.

А затем они пришли во второй раз. Почему-то я была той, кто до последнего не верил в большую войну. У меня снова отобрали дом. Растоптали, разрушили, убили.

Я устала [от войны], но еще я злюсь. И я слишком хорошо понимаю, что перемирие сейчас не будет концом. Какой выход? Я не знаю, у меня нет ответов. Я хочу, чтобы перестали гибнуть мои люди. Но еще я не хочу бежать от войны в третий раз. И новости последнего времени дают только повод убедиться в том, что третий раз будет. Оказывается, можно напасть на соседа, убивать, грабить, насиловать — и в конце жертву назовут виноватой.

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