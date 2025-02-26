Politico: в Госдепартаменте составляют список исключений из приостановки помощи для Украины

Чиновники Госдепартамента США составляют список дополнительных исключений из приостановки помощи для Украины, пишет Politico со ссылкой на источники и документ, полученный журналистами.

По данным Politico, это могло бы предоставить Киеву доступ к экономической и связанной с безопасностью помощи, которая была приостановлена администрацией Дональда Трампа.

Как следует из документа, исключения касаются экономической поддержки Украины и разминирования ее территории, программ по контролю за наркотиками и здравоохранению, а также счетов для финансирования поддержки демократических институтов и гражданского общества. Представитель Госдепартамента рассказал, что первая заместительница помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Юри Ким получила задание составить список программ, связанных с Украиной.

Если эти исключения будут приняты, они выйдут за рамки тех, которые госсекретарь Марко Рубио на прошлой неделе уже сделал для «жизненно важной гуманитарной помощи». Однако коснутся ли исключения военной помощи, пока неясно, отмечает Politico.

Планы по исключениям датируются концом января, пишет Politico. Издание отмечает, что усилия по расширению исключений для Украины намекают на разногласия в вопросе отношений с Киевом внутри команды Трампа.

Представители Госдепартамента не ответили на запрос о комментарии.

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