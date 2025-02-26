Двое бывших заключенных, вступивших в ЧВК Вагнера, получили по пять с половиной лет колонии по делу о «фейках». Они рассказывали Gulagu.net об убийстве мирных жителей Украины

Минусинский городской суд Красноярского края приговорил двух бывших заключенных Максима Зеленова и Алексея Чернявского, завербованных на войну в Украину через ЧВК Вагнера, к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о «фейках» об армии (часть 2 статьи 207.3 УК), сообщают издания «7×7» и «Коммерсант» со ссылкой на суд.

Поводом для дела, согласно публикациям, стало интервью, которое Зеленов и Черняский дали проекту Gulagu.net. Среди прочего они рассказали, что командование ЧВК Вагнера приказывало им убивать мирных жителей Украины. Gulagu.net опубликовал видео в сентябре 2023 года.

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«Ебашишь всех. Независимо от пола. И бабушки были, и дедушки. До пятиэтажки этой дошли, мы человек 40 убили, наверное. Это было мирное население. Сзади стояли люди в балаклавах, если назад пойдешь, тебя тоже убьют. Это называлось „обнуление“», — рассказывал Зеленов.

Проект также отправлял заявления от имени бывших заключенных в Следственный комитет и Генпрокуратуру России.

Как сообщили в пресс-службе суда, в ноябре 2022 года Зеленов и Чернявский вступили в ЧВК Вагнера, находясь в колонии в Иркутской области. В январе 2023-го они, согласно материалам дела, сбежали из тренировочного лагеря и жили в разных местах в самопровозглашенной ЛНР.

По версии обвинения, с июня по сентябрь 2023-го Зеленов и Чернявский общались с основателем Gulagu.net Владимиром Осечкиным в обмен на помощь в выезде из России и получении политического убежища, а также за вознаграждение в 50 тысяч рублей.

«Под видом достоверной информации они сообщили заведомо ложную информацию, содержащую утверждение о фактах совершения участниками ЧВК Вагнер убийств мирного населения в ходе при освобождении населенных пунктов», — цитирует сообщение суда «Коммерсант».

В Gulagu.net приговор Зеленову и Чернявскому пока не комментировали.