«Противник завязывает себя в городских боях, и сказать, что есть быстрое продвижение, нельзя» Украинские военные пытаются сдержать наступление войск РФ на краматорском направлении. Фотографии

Российская армия продолжает наступление на краматорском направлении. Оборону там держит 24-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) имени короля Даниила. Ее бойцы, в частности, воюют в Часовом Яре, который войскам РФ до сих пор не удалось полностью взять по свой контроль. «Противнику до сих пор не удалось полноценно наладить переправу техники через канал. Противник завязывает себя в городских боях, и сказать, что есть быстрое продвижение, нельзя», — описывал ситуацию в Часовом Яре представитель пресс-службы 24-й ОМБр Андрей Полухин. «Медуза» публикует фотографии военнослужащих 24-й бригады на позициях под Краматорском. Снимки были сделаны 24 февраля — в третью годовщину начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Военнослужащие 24-й бригады в одном из командно-наблюдательных пунктов на краматорском направлении, оборудованном в жилом доме Wojciech Grzedzinski / Anadolu / Getty Images

Боец 24-й бригады варит кофе в командно-наблюдательном пункте Wojciech Grzedzinski / Anadolu / Getty Images

Wojciech Grzedzinski / Anadolu / Getty Images

Боец 24-й бригады в командно-наблюдательном пункте под Краматорском Wojciech Grzedzinski / Anadolu / Getty Images

Один из операторов дронов 24-й бригады в режиме реального времени следит за ситуацией в зоне боев Wojciech Grzedzinski / Anadolu / Getty Images

Боец 24-й бригады на огневой позиции под Краматорском Wojciech Grzedzinski / Anadolu / Getty Images

Wojciech Grzedzinski / Anadolu / Getty Images