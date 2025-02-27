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«Пока война продолжается, я не уйду» Среди украинских военных есть те, кто остается на фронте даже после ампутаций. Фотографии Евгения Малолетки

Источник: Meduza

Среди защитников Украины есть те, кто возвращаются на фронт даже после тяжелейших ранений, включая ампутацию конечностей. Корреспонденты агентства Associated Press поговорили с некоторыми из таких военных, а украинский фотограф Евгений Малолетка сделал их снимки.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.
Старший сержант разведки ВСУ Андрей Рублюк в 2022 году потерял в бою обе кисти часть предплечья, а также ногу. Он вернулся на службу и тренирует других военных. «Воевать с руками и ногами может каждый, сражаться без них — вот это вызов, — сказал он. — Но только те, кто принимают вызов и сражаются с ними, по-настоящему живы». Киевская область, 14 февраля 2025 года
Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
Андрей Сергеев из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, потерявший ногу в бою, устанавливает вместе с другим бойцом мины в Донецкой области. 13 февраля 2025 года
Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
Максим Высоцкий потерял ногу в 2023 году, когда подорвался на мине. Он вернулся на фронт, в Харьковскую область, и теперь командует отрядом управления дронами 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. 2 февраля 2025 года
Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
«Из этого нужно выходить не кем-то, сломленным войной и списанным со счетов, а человеком, которого попытались сломать, но не смогли. Ты возвращаешься, доказываешь, что ты еще что-то можешь делать, и ты уходишь только тогда, когда решаешь сам», — говорит Высоцкий. Харьковская область, 2 февраля 2025 года
Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
Сергей Тумановский — боец 114-й бригады теробороны — устанавливает боеприпас на дрон. Харьковская область, 10 февраля 2025 года
Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
Александр Жалинский — боец полка «Азов». Осенью 2023 года он попал под обстрел, в котором потерял руку. Жалинский вернулся на фронт водителем, он помогает эвакуировать людей. От использования протеза он отказался. «Он хорош только для рыбалки», — говорит он. Жалинский в своей квартире в Донецкой области. 31 января 2025 года
Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
Капитан Александр Пузиков потерял руку во время боев в 2022 году. Его жена Ирина рассказала, что первыми словами, которые ей сказал муж в реанимации, были: «Ты меня не бросишь, правда?». Пузиков до ранения был военным медиком, стал военным психологом и теперь помогает восстанавливаться участникам боевых действий. «Пока война продолжается, я не уйду — я помогу всем, чем смогу», — говорит он. Семья Пузиковых дома в Харькове. 3 февраля 2025 года
Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
Сергей Позняк. Снайпер из 27-й бригады Национальной гвардии Украины. Он потерял ногу, подорвавшись на мине. Сейчас Позняк помогает тренировать военных. Киевская область, 17 февраля 2025 года
Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
Леонид Лобчук потерял ногу в 2015 году во время боев на востоке Украины. Он продолжает участвовать в боевых действиях в составе 127-й бригады территориальной обороны. Харьковская область, 10 февраля 2025 года
Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA