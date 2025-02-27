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«Пока война продолжается, я не уйду» Среди украинских военных есть те, кто остается на фронте даже после ампутаций. Фотографии Евгения Малолетки
Источник: Meduza
Среди защитников Украины есть те, кто возвращаются на фронт даже после тяжелейших ранений, включая ампутацию конечностей. Корреспонденты агентства Associated Press поговорили с некоторыми из таких военных, а украинский фотограф Евгений Малолетка сделал их снимки.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.