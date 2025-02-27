«Пока война продолжается, я не уйду» Среди украинских военных есть те, кто остается на фронте даже после ампутаций. Фотографии Евгения Малолетки

Старший сержант разведки ВСУ Андрей Рублюк в 2022 году потерял в бою обе кисти часть предплечья, а также ногу. Он вернулся на службу и тренирует других военных. «Воевать с руками и ногами может каждый, сражаться без них — вот это вызов, — сказал он. — Но только те, кто принимают вызов и сражаются с ними, по-настоящему живы». Киевская область, 14 февраля 2025 года

Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA