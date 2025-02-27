В Кремле назвали аннексированные территории Украины «неотъемлемой частью» России. Трамп обещал вернуть Киеву «как можно больше территорий»

Территории Украины, которые аннексировала РФ, — «неотъемлемая часть России», заявил на брифинге с журналистами представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Те территории, которые стали субъектами РФ, которые записаны в конституции нашей страны, они являются неотъемлемой частью нашей страны, России. Это абсолютно неоспоримый факт, необсуждаемый факт», — заявил пресс-секретарь президента России.

Журналисты также спросили Пескова, не осложнит ли переговоры по завершению российско-украинской войны обещание президента США Дональда Трампа «вернуть Украине как можно больше территорий».

По словам представителя Кремля, при сохранении политической воли России и США удастся «пройти процесс украинского урегулирования». Война в Украине — «слишком сложная и запущенная», добавил Песков, и никто не ожидает «легких и быстрых» решений.

«То, что мы наблюдаем, это то, что президент Трамп говорит сам и готов слушать других. Это очень важно и это коренным образом отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущей, — сказал пресс-секретарь президента РФ. — Никто не ожидает, что решения предстоят легкие и быстрые, слишком сложная и запущенная проблема у нас на повестке дня, но при сохранении такой политической воли двух стран, готовности слышать и слушать друг друга, думаю, что нам удастся пройти этот рабочий процесс».

Дональд Трамп 26 февраля на первом заседании кабинета министров США заявил, что Вашингтон попытается помочь Киеву вернуть часть аннексированных РФ украинских территорий. «Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшую сделку для обеих сторон. Но для Украины мы будем очень стараться заключить хорошую сделку, чтобы они могли получить как можно больше [территории] обратно», — сказал президент США. При этом он признал, что это будет сложно, а Украине, по его словам, следует забыть о вступлении в НАТО.

Что еще сказал Трамп. Коротко

«Украине следует забыть о НАТО. Путин очень хитрый парень» Дональд Трамп выступил на первом заседании кабинета министров США. Краткий пересказ

Что еще сказал Трамп. Коротко

«Украине следует забыть о НАТО. Путин очень хитрый парень» Дональд Трамп выступил на первом заседании кабинета министров США. Краткий пересказ