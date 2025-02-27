Российская делегация приехала на переговоры с США по работе посольств. Они проходят в Стамбуле

Российская делегация приехала в резиденцию генконсула США в Стамбуле, там пройдет встреча представителей Москвы и Вашингтона по работе посольств. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Переговоры пройдут в закрытом для прессы формате. Составы делегаций не раскрывались.

РИА Новости пишет, что переговоры уже начались. ТАСС уточняет, что переговоры по плану должны были начаться в 10 утра по местному времени (совпадает с московским).

Глава МИД России Сергей Лавров накануне сообщал, что во встрече примут участие «дипломаты высокого уровня, эксперты». Они «рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации [США] по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства», на что Россия «отвечала взаимностью и создавала тоже некомфортные условия для работы американского посольства в Москве».

«Я думаю, что по ее итогам будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно», — говорил Лавров.

18 февраля после переговоров России и США госсекретарь Марко Рубио объявил, что стороны договорились восстановить численность персонала посольств обеих стран. Позже президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва и Вашингтон «договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств».

Читайте также

Почему Трамп сближается с Путиным? В этом есть хоть какая-то логика? Александр Баунов пытается ответить на вопросы, которыми на этой неделе задаются во всем мире

Читайте также

Почему Трамп сближается с Путиным? В этом есть хоть какая-то логика? Александр Баунов пытается ответить на вопросы, которыми на этой неделе задаются во всем мире