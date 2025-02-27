В Стамбуле прошли переговоры России и США о работе посольств. Стороны не стали ничего комментировать

Переговоры делегаций России и США прошли в Стамбуле 27 февраля, сообщает ТАСС.

Переговоры, посвященные проблемам работы посольств двух стран, продолжались шесть с половиной часов и завершились около 16:20 по московскому времени. Как отмечает ТАСС, делегации России и США покинули место проведения переговоров без комментариев для прессы.

Кто участвовал в переговорах, неизвестно. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что их участниками станут «дипломаты высокого уровня» и «эксперты».

Россия и США провели 18 февраля первые переговоры с начала российско-украинской войны, они прошли в Эр-Рияде. Стороны обсуждали российско-американские отношения, подготовку встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также завершение войны в Украине. В ходе переговоров Россия и США договорились восстановить численность посольств в Москве и Вашингтоне, а также возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств.

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