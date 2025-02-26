Лавров анонсировал встречу дипломатов России и США в Стамбуле 27 февраля
Делегации России и США проведут новую встречу 27 февраля в Стамбуле. Об этом объявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Переговоры будут посвящены возобновлению деятельности дипломатических представительств обеих стран.
«Я думаю, по итогам встречи будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно» — сказал Лавров.
Конкретные имена участников встречи в Стамбуле министр не назвал. Он лишь упомянул, что это будут «дипломаты высокого уровня» и «эксперты».
18 февраля в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоялись переговоры делегаций РФ и США. Делегацию России возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров, американскую — госсекретарь США Марко Рубио. Встреча на таком уровне стала первой с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Стороны заявили, что сначала наладят двусторонние отношения и восстановят работу дипломатических миссий, после чего начнут обсуждать окончание российско-украинской войны. Представители ЕС и Украины в переговорах в Эр-Рияде не участвовали.