«Определили конкретные первоначальные шаги». Госдеп прокомментировал прошедшие в Стамбуле переговоры России и США о работе посольств

Внешнеполитическое ведомство США выпустило заявление по поводу российско-американской встречи, прошедшей в Стамбуле 27 февраля.

Встреча, как сообщалось, была посвящена вопросам работы дипломатических миссий. После завершения переговоров, продолжавшихся несколько часов, их участники никаких заявлений не сделали. Не сообщались даже составы делегаций.

В комментарии Госдепа США, в числе прочего, говорится, что «в ходе конструктивных обсуждений обе стороны определили конкретные первоначальные шаги по стабилизации деятельности двусторонних диппредставительств».

Соединенные Штаты, заявили в Госдепе, «выразили обеспокоенность по поводу доступа к банковским услугам и контрактным сервисам, а также необходимости обеспечения стабильной численности персонала в посольстве США в Москве».

Из комментария Госдепа также стало известно, что американскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавляла заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов Соната Коултер, а российскую — директор Североатлантического департамента МИД Александр Дарчиев.

Стороны договорились в ближайшее время провести новую встречу, дата и место которой будут определены позднее.

Россия и США провели 18 февраля первые переговоры с начала российско-украинской войны, они прошли в Эр-Рияде. Стороны обсуждали российско-американские отношения, подготовку встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также завершение войны в Украине. В ходе переговоров Россия и США договорились восстановить численность посольств в Москве и Вашингтоне, а также возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств.

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